All’interno della banchina della darsena di Fiumicino spuntano piante di fico e sterpaglie

Lamentele sull’abbandono dell’area verde dominata dalla statua della Madonna nel centro storico

di Umberto Serenelli

Anche quest’anno a Fiumicino torna la tradizione delle piante di fico che crescono rigogliose all’interno della banchina in darsena. Sono diversi gli arbusti che spuntano regolarmente lungo il perimetro dell’approdo in cui ormeggiate circa 200 barche da diporto. Le barche attraccate vicino alla banchina attendono che le piante crescano in modo da poter gustare i frutti stando comodamente seduti a poppa dei natanti a vela.

“La presenza di questi alberelli non ci dispiace perché presto ci daranno i loro frutti – dice con tono scherzoso il romano Franco Luci, mentre accede a uno dei pontili – quello che invece stride sono le sterpaglie che spuntano all’interno della banchina della darsena, che non vengono rimosse, dove più volte ho notato la presenza di topi. È chiaro che i ratti proliferano anche a causa della sporcizia che spesso galleggia in superficie e che i ‘seabin’ non riescono a intercettare”.

Lamentele dei cittadini anche per il mancato sfalcio della siepe ai piedi della passerella pedonale nel centro storico. “Al contrario di quelle davanti alle attività commerciali che sono state curate – dice l’anziano Giuseppe Sangermano – la siepe sul marciapiede opposto di via Torre Clementina, parallelo alla banchina nord del porto-canale, si è trasformata in un cespuglio dove crescono sterpaglie e si annida immondizia. Quello che lascia perplessi è l’abbandono del verde nel giardinetto a triangolo dominato da una colonna in granito su cui installata la statua della Madonna che guarda il porto”.

In realtà l’amministrazione comunale è impegnata in questi giorni nello sfalcio dei marciapiedi e delle aree verdi del territorio e probabilmente avrà messo in cantiere anche provvedimenti per sistemare l’abbandonato verde. In particolare quello ai piedi dell’immagine della patrona dei pescatori, ubicata a un passo dove ormeggia la locale flotta peschereccia. I runners invece denunciano il ritardo dello sfalcio, da parte del Consorzio di bonifica, lungo gli argini del canale che attraversa il parco di Villa Guglielmi. L’erbaccia in alcuni punti supera i 2 metri e c’è preoccupazione perché vi si annidano grosse nutrie seguite dai piccoli.