Allagamenti, i residenti di Focene affogano nei disagi

Calicchio e Petrillo: “È tempo che questa maggioranza si assuma le proprie responsabilità”

“L’ondata di maltempo che ha colpito il territorio Fiumicino venerdì 13 dicembre ha trasformato diverse strade in fiumi e causato enormi disagi, soprattutto a Focene. Viale Giuseppe Verdi e piazza Paganini, nel quartiere ‘Mare Nostrum’, si sono completamente allagate a causa delle fogne esondate e degli scarichi idraulici ostruiti. Ma meglio non è andata nelle altre zone della località” lo dichiarano i Consiglieri Comunali dell’Opposizione, Paolo Calicchio e Angelo Petrillo.

“Una situazione insostenibile che i residenti conoscono fin troppo bene – incalzano – Eppure, qualcuno dell’attuale maggioranza, tifosi di quartiere compresi, quando si trovava all’opposizione, non perdeva occasione per incolpare l’amministrazione comunale di allora, inscenando proteste plateali e promettendo soluzioni rapide e definitive”.

“Oggi, però, quegli stessi volti sono scomparsi, il silenzio regna sovrano, e le promesse si rivelano per quello che sono sempre state: slogan vuoti e fumo negli occhi – rimarcano Calicchio e Petrillo – Nel frattempo, la popolazione paga il prezzo di questa totale mancanza di competenza e capacità decisionale”.

“Infatti, noi avevamo avviato un Piano per affrontare e risolvere il problema, che è stato rifinanziato anche lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, ma ad oggi non si vede nessun intervento. Tuttavia, l’attuale Giunta non sembra intenzionata o in grado di portarlo avanti. È tempo che questa maggioranza si assuma le proprie responsabilità e dia seguito agli impegni presi. I cittadini di Fiumicino meritano interventi concreti, non promesse vuote” concludono i Consiglieri Comunali dell’Opposizione