Alberi caduti e disagi per il vento forte sul territorio di Fiumicino

Sul posto la Polizia Locale e le associazioni di Protezione civile Misericordia e Anvvfc di Fiumicino

Giornata difficile per il maltempo anche sul territorio di Fiumicino. Oltre alla mareggiata, che in particolare affligge in queste ore la costa di Focene e Fregene sud, il vento forte ha causato la caduta di alcuni alberi. Su coordinamento della Polizia locale, stanno intervenendo le associazioni di Protezione civile Misericordia e Anvvfc di Fiumicino per la rimozione delle alberature e la messa in sicurezza delle strade interessate.

A quanto si è appreso, si è registrata la caduta di due alberi sul Lungomare della Salute e di un palo telefonico in via Luigi Reverberi ad Isola Sacra; poi, un albero in via Castel San Giorgio ed uno in viale Maria a Maccarese, oltre ad un grosso ramo in via Orosei a Passoscuro. Al confine tra i comuni di Fiumicino e Roma, Tra via Portuense e via della Muratella, sono caduti dei grossi rami sulla sede stradale.