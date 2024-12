Abbandono rifiuti, Costa: “Isola Sacra, Parco Leonardo, Maccarese, Aranova, Tragliata e Tragliatella le zone più colpite”

Oggi l’intervendo di una task force su via Coni Zugna, via Stoccolma, via delle Arti, via Monte Solarolo e Lungomare della Salute

Prosegue l’operazione di pulizia dei rifiuti, che alcuni cittadini incivili continuano ad abbandonare su tutto il territorio comunale, deturpando il decoro urbano e ambientale. Oggi una task force dell’impresa incaricata al servizio di raccolta dei rifiuti, ha effettuato, tra gli altri, interventi massicci in via Coni Zugna, via Stoccolma, via delle arti, via monte Solarolo e sul Lungomare della Salute.

“Dal mese di gennaio 2024 si è registrato un notevole incremento dei rifiuti abbandonati in diverse aree del territorio comunale, in particolare nella località di Isola Sacra, Parco Leonardo, Maccarese, Aranova, Tragliata e Tragliatella” lo dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“La relativa rimozione – prosegue – che per quantità e frequenza non può essere considerata come ordinaria gestione dei servizi appaltati, dà luogo ad un rilevante incremento dei costi di trattamento e smaltimento presso gli impianti autorizzati“.

“Una situazione che rappresenta non solo un grave danno all’ambiente, ma anche una problema di decoro urbano e salute pubblica – sottolinea Costa – che provoca ripercussioni negative ma inevitabili, sull’organizzazione programmata dei vari servizi di Igiene Urbana”.

“Dal 9 dicembre è partita la distribuzione dei nuovi mastelli, e parallelamente è stata avviata un’azione di controllo mirata all’individuazione delle utenze non registrate, intervento strettamente legato alla necessità di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di alcuni cittadini. Rivolgo ancora una volta un appello a tutte quelle persone che perseverano nella incivile pratica di depositare i rifiuti in maniera sconsiderata e incivile: sono previste sanzioni severe, abbiamo già individuato e multato diversi comportamenti scorretti e abbiamo messo a disposizioni di tutti isole ecologiche, un eco sportello e 10 ecoisole informatizzate prossime all’attivazione. Utilizzate questi strumenti e rispettate l’ambiente” conclude l’Assessore Stefano Costa