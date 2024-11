A Testa di Lepre, cerimonia di Commemorazione in onore delle vittime della strage di Nassiriya

La manifestazione si terrà martedì 12 novembre presso il monumento dedicato, situato a Testa di Lepre.

In occasione del 21° anniversario dalla strage di Nassiriya, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino e la sezione V.B. “Salvo D’Acquisto” M.O.V.M. dell’Associazione Nazionale Carabinieri, organizzano una cerimonia in memoria delle vittime dell’attentato. L’evento si terrà martedì 12 novembre 2024, alle ore 10, presso il monumento dedicato, situato a Fiumicino in località Testa di Lepre, Largo Formichi 16.

Il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e il vice sindaco, Giovanna Onorati, parteciperanno al momento commemorativo per esprimere la vicinanza della città di Fiumicino ai familiari delle vittime e a tutte le forze dell’ordine che, giorno dopo giorno, lavorano per garantire la sicurezza e il bene comune.

Sarà deposta una corona di alloro in omaggio a coloro che hanno perso la vita in servizio a Nassiriya il 12 novembre 2003. “Un importante momento di riflessione e raccoglimento per tutta la comunità ed un’occasione per rinnovare l’impegno nel preservare la memoria e il sacrificio di chi ha servito con dedizione il Paese.” dichiara il Sindaco.