A sei anni dalla scomparsa dell’archeologo Ezio Petrini, il ricordo di Paolo Calicchio

“Caro Ezio non potrò mai dimenticarti, sei sempre presente nei miei ricordi più affettuosi”

“A sei anni dalla scomparsa dell’archeologo e, soprattutto, amico, Ezio Petrini, mi piace ricordare il suo filantropico impegno e la sua smisurata passione per la Città di Fiumicino, in particolare, per la storia e le origini del nostro territorio” è il ricordo di Paolo Calicchio, consigliere comunale, studioso di storia romana e numismatica.

“Ezio ha sempre avuto una grande dedizione e una smisurata conoscenza – evidenzia Calicchio – nello specifico dell’antica Roma, con un’attenzione costante dei suoi luoghi più amati, i Porti imperiali di Claudio e Traiano, che sempre l’hanno rappresentato e reso protagonista e che lui ha perennemente custodito come il più prezioso dei tesori”.

“I suoi dettagliati racconti storici dell’Imperatore Traiano e delle opere architettoniche di Apollodoro di Damasco mi hanno sempre affascinato – aggiunge – contribuendo indubbiamente, come un mentore, ad amplificare il mio interesse ed i miei studi sull’Optimus Princeps”.

“Petrini non era semplicemente un dipendente del Parco Archeologico, bensì un uomo da cui molti dovrebbero prendere esempio – sottolinea – per il suo comportamento, la sua viscerale passione per il passato storico di Fiumicino, che sapeva descrivere e trasmettere, con un linguaggio unico, a grandi e piccini”.

“Mi auguro che la neonata Associazione ‘Traianus Optimus Princeps’, che si strutturerà con la collaborazione di un comitato scientifico costituito da esperti nazionali ed internazionali, sappia far tesoro degli insegnamenti che Ezio Petrini ci ha lasciato, contribuendo anche a risolvere alcune problematiche inerenti proprio la valorizzazione delle nostre ricchezze archeologiche e storiche. Caro Ezio non potrò mai dimenticarti, sei sempre presente nei miei ricordi più affettuosi” ha concluso Paolo Calicchio