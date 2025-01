A Fregene un incontro per parlare di bullismo e cyberbullismo

Parteciperanno psicologi, la scrittrice Imma Petrone, il parroco Don Giuseppe Curto’ e rappresentanti del commissariato della Polizia di Stato di Fiumicino

di Dario Nottola

È fissato per sabato 1 febbraio, alle 15, negli spazi dell’Oratorio della parrocchia dell’Assunzione Beata Vergine Maria di Fregene, in via Porto Conte, l’incontro “S-bullo-nati- Bullismo e Cyberbullismo, l’alleanza educativa tra scuola, famiglia ed Istituzioni”, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Con la partecipazione di psicologi, della scrittrice Imma Petrone, del parroco Don Giuseppe Curto’ e rappresentanti del commissariato della Polizia di Stato di Fiumicino, al centro dell’incontro ci saranno le tematiche/problematiche del bullismo e del cyberbullismo, l’aggressività giovanile, e le devianze che comprimono i giovani nella società attuale.

“Sarà un momento di dialogo e confronto per trovare soluzioni ai problemi. Invitiamo alla partecipazione i giovani del nostro territorio e le loro famiglie, gli educatori e chiunque quotidianamente si mette in gioco per la formazione e la crescita dei giovani. L’incontro è gratuito e aperto a tutti”, afferma Tommaso Campennì Incaricato del Sindaco alle politiche giovanili del Comune di Fiumicino.