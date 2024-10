A Fregene, 150 studenti dell’ISS Baffi protagonisti della “Giornata Ecologica”

La mattinata è stata divisa in una parte teorica e una seconda parte all’interno della Lecceta, raccogliendo materiale di ogni genere

di Dario Nottola

Negli spazi esterni dell’Oratorio e nella lecceta, circa 150 studenti delle classi dell’istituto superiore “Paolo Baffi” sono stati protagonisti, questa mattina, a Fregene, di una pulizia della Lecceta, uno dei momenti clou di una “Giornata Ecologica” patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Una mattinata che ha avuto come obiettivo il sensibilizzare i partecipanti all’importanza della tutela ambientale, attraverso un mix di attività educative e ludiche. Su idea dell’Incaricato del Sindaco alle Politiche giovanili, Tommaso Campennì, l’appuntamento è iniziato con un incontro all’Oratorio di Fregene, in via Porto Conte, dove i ragazzi sono stati accolti dal Vice Sindaco, Giovanna Onorati, e dall’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

La mattinata è stata divisa in tre step: il primo, dove si è svolta la parte teorica con, tra i relatori, il giornalista Fabrizio Monaco, l’Agronomo Riccardo Barrale, Marco D’andrea ed i rappresentanti della Polizia Locale di Fiumicino, con una lezione teorica sulla storia della lecceta ed, a seguire, con un approfondimento sulla potatura del leccio. Il secondo ha riguardato una bonifica da parte dei ragazzi all’interno della lecceta di Fregene, raccogliendo materiale di ogni genere.

Terzo ed ultimo momento è stato quello della piantumazione di un leccio di circa tre metri (donato dal Singita Miracle beach, ndr) con il posizionamento di una Targa, con la benedizione finale del Parroco Don Giuseppe Curtò, “come segno di attenzione per la salvaguardia del creato”. Gli alunni sono stati anche invitati a raccogliere materiale ed a documentare l’attività con foto e video per un’esposizione di fine anno.

“È stata una giornata importante per la scuola, per i ragazzi e per Fregene. Vedere i giovani sensibili e vicini all’aspetto dell’ambiente e della sua salvaguardia fa ben sperare. La piantumazione del leccio è un segnale di forza, speranza e coraggio per i nostri giovani. Vederli oggi attenti ed interessati con la consapevolezza che saranno i cittadini del domani ci riempie di orgoglio. Ringrazio la Dirigente dell’Istituto “Paolo Baffi”, Marzia Canali, la fiduciaria di plesso Antonietta Dettori, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Vice Sindaco Giovanna Onorati, l’Assessore all’ambiente Stefano Costa, la Dottoressa Daniela Carola, Comandante della Polizia Locale di Fiumicino e i suoi uomini, Fabrizio Monaco, l’Agronomo Dott. Riccardo Barrale, Marco D’andrea, il Parroco Don Giuseppe Curtò, il “Singita Miracle Beach“, l’Associazione Marina di Fregene, il personale volontario dell’oratorio, i docenti e i ragazzi, tutti coloro con i quali abbiamo potuto organizzare questa bellissima e importante giornata. Seguiranno altre iniziative”, ha raccontato Campennì.

“Un’importante opportunità per i giovani nell’integrare l’apprendimento teorico con azioni pratiche per la conservazione dell’ambiente – ha detto Costa – Vogliamo che i ragazzi diventino protagonisti attivi nella tutela del patrimonio naturale del nostro territorio. È fondamentale instillare in loro un senso di responsabilità verso la natura con la speranza che il messaggio, attraverso la sensibilità dei più piccoli, possa raggiungere anche tutti quegli adulti che non hanno ancora afferrato la necessità di provvedere, attraverso semplici azioni quotidiane, al rispetto ad alla custodia degli spazi comuni”.