A Fiumicino proseguono i lavori per realizzare il nuovo svincolo tra viale Lago Traiano e il Corridoio C5

Il sindaco Baccini: “Queste opere non solo potenziano la circolazione ma danno sicurezza stradale”

di Umberto Serenelli

Completato il tracciato del nuovo svincolo con cui unire viale del Lago Traiano al Corridoio C5 a Fiumicino. Il progetto rappresenta il primo step nel piano investimenti proposto dall’Anas con uno stanziamento di 17.5 milioni di euro per realizzare alcune opere fondamentali che snelliscano il caotico traffico all’ingresso della Città di Fiumicino e soprattutto a Isola Sacra.

Lo svincolo, realizzato su terreno di Rfi, ha visto l’intubamento di due canali su cui realizzato il tracciato stradale. L’attuale svincolo all’altezza del segmento di asfalto che conduce alla via Portuense verrà chiuso e al posto del quale costruita una pista ciclo-pedonale rialzata e dotata di un semaforo a chiamata per garantire una maggiore sicurezza ai ciclisti e pedoni.

La ciclabile consentirà agli appassionati delle due ruote di raggiungere Fiumicino centro, la darsena o il lungomare da una parte mentre dall’altra sarà possibile recarsi al centro commerciale di Parco Leonardo.

“Iniziare un’opera di questa portata per la nostra città, significa non solo potenziare la circolazione e la sicurezza stradale, ma rappresenta un significativo passo in avanti verso una mobilità più sostenibile – dichiara il sindaco Mario Baccini – Questo intervento, dimostra l’impegno costante assunto dall’attuale Amministrazione per migliorare le infrastrutture ed elevare la qualità della vita dei cittadini. Siamo certi che, una volta completata l’opera, offrirà benefici e contribuirà a rendere la nostra città più vivibile e funzionale. Esprimo il mio ringraziamento a Anas“.

L’azienda delle strade ha iniziato la sistemazione delle carreggiate su una parte del viadotto che dall’aeroporto conduce a Ostia ma soprattutto ha annunciato la costruzione di due importati opere per migliorare la viabilità nel quartiere isolano a ridosso di viale dell’Aeroporto e della parallela via della Scafa. Messi infatti in cantiere 15milioni di euro per costruire un viadotto di circa 100metri lungo viale dell’Aeroporto all’incrocio con via Trincea delle Frasche e via Monte Cengio. Sotto alla sopraelevata verrà costruita una rotatoria per favorire la viabilità locale e rimuovere così l’intersezione delle strade.

Questi tanto attesi lavori metteranno fine alle lunghe code di auto da e per Ostia dirette al Leonardo da Vinci. Non solo. Gli isolani non saranno più ostaggi dell’incrocio della discordia. L’altro interessante progetto, che avrà un grosso impatto positivo sugli elevati flussi di traffico provenienti dall’aeroporto, è il rondò annunciato dal Responsabile della struttura territoriale di Anas, Marco Moladori. Verrà realizzato a Isola Sacra e al termine della rampa di viale dell’Aeroporto grazie a uno stanziamento di 2 milioni di euro. È importante perché scongiurerà le code di auto che paralizzano lo svincolo in direzione del comprensorio isolano che oggi è oggetto di lunghe file con impatto negativo sulla viabilità diretta verso Ostia. La costruzione delle due opere in punti strategici del territorio dovrebbe certamente dare sicurezza e fluidità al traffico.