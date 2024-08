A Fiumicino presentata la Rete di imprese affiliata alla FederBalneari

Dall’assessore regionale al Demanio, Fabrizio Ghera, l’invito a fare la richiesta di fondi per la manutenzione delle scogliere

di Umberto Serenelli

Allo stabilimento Marina del Rey di Fiumicino presentata la “Rete di imprese” affiliata alla FederBalneari. Dodici tra stabilimenti e chioschi hanno finalmente unito le forze per combattere contro i tanti problemi che presenta il tratto costiero davanti al lungomare della Salute. Quello del fenomeno erosivo con la manutenzione delle scogliere ha subito avuto una risposta concreta grazie alla presenza dell’assessore regionale al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera (vedi foto sotto).

“Invito la Rete ad avanzare la richiesta di fondi attraverso il sindaco Mario Baccini – afferma Ghera – in quanto la Regione dispone di 45 milioni di euro di fondi europei per interventi sui tratti di costa che presentano evidenti difficoltà”.

Ai balneari presenti è tornato il sorriso grazie alle dichiarazioni del disponile assessore il quale ha poi sottolineato che i “finanziamenti vanno spesi entro il 2026” per cui è importante accelerare per avere accesso a una parte di essi, visto che saranno interessati anche i balneari di Ostia e Fregene.

Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente di Rete di imprese di Fiumicino, Marco Lepre, seguito dall’intervento di Alberto Cecere, presidente FederBalneari del comune di Fiumicino. A Marco Maurelli, presidente FederBalneari Italia, il compito di illustrare gli obiettivi della Rete articolati in tre punti. Il primo è incentrato su un modello turistico coinvolgendo Adr che consentirà a Fiumicino di inserirsi in un circuito in grado di catturare i flussi turistici. Il secondo è improntato sull’accessibilità inclusiva che dovrebbe rendere snella l’accoglienza e il terzo sulla sostenibilità con modelli legati ai processi di biodiversità.

“Se non c’è spiaggia non c’è turismo – precisa Maurelli – proponendo all’assessore Ghera la manutenzione ordinaria delle scogliere con un contributo della Rete”.

Apprezzato anche il progetto per un turismo accessibile agli stabilimenti con percorsi di accesso, rampe, camminamenti e aree destinate a strutture ricettive e a sport inclusivi.

“Il nostro è un progetto unico nel suo genere – commenta Lepre – e vede protagoniste 12 strutture balneari su 2 chilometri di litorale. Abbiamo scelto FederBalneari con cui condividiamo i programmi e confidiamo nella sua esperienza che sarà di supporto ai nostri tre ambiziosi progetti di rilancio”.

Rete di imprese di Fiumicino potrà contare sul supporto del vice-presidente Filiberto D’Ippoliti e sui consiglieri: Gina Casadei, Salvatore Spataro e Vanina Sbaraglia.