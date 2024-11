A Fiumicino il bus lo prendi solo se sai come funziona, altrimenti meglio evitarli

Abbiamo aspettato quasi un anno prima di parlarne, e visto che nessuno si fa carico del problema, ci proviamo noi

di Roberto Saoncella

Pensi di fare il biglietto del parcheggio, invece fai quello dell’autobus o, se si preferisce, se vuoi fare il biglietto dell’autobus devi farlo al parchimetro. Poco cambia ai fini del risultato, ma quello che quotidianamente succede al centralissimo punto di scambio dei bus tpl di via delle Ombrine, a Fiumicino, ha dell’assurdo nella sua banalità.

Ieri l’ennesima scena: una coppia di giovani turisti, in un piazzale semivuoto di domenica pomeriggio, cerca di andare in aeroporto. Sanno che devono prendere la navetta 8, ma non leggono nulla, non esiste una palina, un cartello, un foglio. Alla fine si rivolgono all’unico autista presente, che fortunatamente parlotta anche inglese, e conferma loro che sono nel posto giusto. 5 minuti dopo, puntuale, arriva la navetta. Chiedono del biglietto e l’autista appena arrivato risponde “machine… ticket” e indica la direzione. Vanno, arrivano davanti ad un parchimetro con una bella P blu di PARCHEGGIO, ma non vedono l’erogatrice di biglietti. L’autista da lontano li incita, loro non pensano di dover mettere i soldi proprio li. Mi raccomando, 1 euro preciso, altrimenti non fa il biglietto. 3 tentativi, rinunciano, salgono a bordo e l’autista li fa viaggiare gratis, la macchinetta per fare i biglietti sull’autobus è rotta.

Insomma, tutto questo in quello che dovrebbe essere il principale nodo di scambio della città. Anche qui, ci domandiamo: ma un cartello con delle indicazioni minime, si può avere? Un pannello che indichi linee, orari, e connessioni, sarebbe troppo? Non ci meravigliamo visto che, da questo punto di vista la lista potrebbe continuare. Le paline elettroniche non sembrano più funzionare. In aeroporto la fermata davanti il Terminal 1, è indicata in giallo, per terra, con la dicitura TPL FCO, facile per un turista! Insomma a Fiumicino il bus lo prendi solo se sai come funziona, altrimenti meglio evitarli, prima bisogna studiare.