A Fiumicino attivato il portale pagamento multe online ‘Passo su strada trasparenza e semplificazione digitale’

Da oggi niente più attese al telefono o code agli sportelli, con un pc o uno smartphone, è possibile procedere al pagamento delle sanzioni

di Dario Nottola

A Fiumicino al via un nuovo servizio per facilitare i cittadini nella gestione delle contravvenzioni, per regolarizzare la propria posizione e per non lasciar scadere il tempo previsto per effettuare il pagamento. Il tutto direttamente online, in modo “semplice, veloce e sicuro”.

Da oggi niente più attese al telefono o code agli sportelli. Con pochi click, da casa, attraverso un pc o uno smartphone, è possibile procedere alla visualizzazione ed al pagamento delle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale del Comune di Fiumicino per violazioni al Codice della Strada.

“Si tratta di un importante passo sulla strada della trasparenza, dell’innovazione e della semplificazione digitale, nell’ottica della Smart City e dopo il grande lavoro già avviato dalla Fiumicino Tributi, all’avanguardia nel Lazio, per il recupero fiscale che, ad esempio, ci permette già di aprire un Ufficio comunale decentrato ad Aranova. Ho chiesto ed ottenuto dalla Fiumicino Tributi un riordino e la messa a sistema di tutti i servizi ed il lavoro che sta compiendo e’ egregio”, ha detto il sindaco Mario Baccini intervenuto alla presentazione del portale pagamento multe insieme, tra gli altri, a Riccardo Graziano ed Andrea Mazzillo, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore delegato della Fiumicino Tributi, oltre a vertici della Polizia Locale. In cantiere anche ad inizio 2025 uno Sportello unico fiscale per il Cittadino.

“Accedere alla consultazione delle informazioni relative al verbale d’infrazione, è molto agevole – è stato spiegato – Basta accedere al portale, inserire le informazioni richieste (data in cui è stata commessa l’infrazione, numero di verbale e targa), ed è possibile visualizzare le modalità per pagare la sanzione amministrativa direttamente online (misura ridotta o scontata) o attraverso una delle modalità previste dal sistema PagoPA”.

Autenticandosi tramite Spid o Carta d’identità Elettronica (CIE), si può avere un accesso più completo e approfondito ai motivi per i quali è stato redatto il verbale e per controllare le relative sanzioni”. Solo per fare degli esempi, è possibile visualizzare le immagini riguardanti gli accertamenti di velocità e, nei casi che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente di guida, comunicare i dati del conducente.

La pagina iniziale di multe online contiene le informazioni utili alla compilazione dei campi per accedere al servizio, alla consultazione del verbale, al pagamento della contravvenzione, alla visione e al download degli allegati. Il portale è raggiungibile dal sito della Fiumicino Tributi a questo link: CLICCA QUI