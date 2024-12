51 anni fa la strage di Fiumicino, oggi le due cerimonie commemorative alla presenza di autorità civili, militari e religiose

Biselli: “Abbiamo voluto onorare la memoria delle vittime e celebrare il coraggio di Antonio Zara”

Cinquantuno anni fa, il 17 dicembre 1973, nella strage di Fiumicino ad opera di un commando di terroristi, perdevano la vita trentadue persone. Tra le vittime sei italiani, la famiglia De Angelis, con Giuliano, Emma e la figlia Monica, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti e il finanziere Antonio Zara, ucciso nel tentativo di fermare i terroristi e, per questo motivo, insignito della medaglia d’oro al valor militare.

Questa mattina si sono svolte le due cerimonie commemorative alla presenza di autorità civili, militari e religiose. A rappresentare la Città di Fiumicino l’Assessore Raffaello Biselli.

La prima cerimonia si è svolta presso il monumento dedicato alle vittime della strage, situato nella rotonda di Villa Guglielmi, dove, durante la cerimonia, è stata deposta una corona di fiori in memoria delle vittime.

La seconda cerimonia, per l’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara, medaglia d’Oro al Valor Militare, si è svolta presso la caserma di via A. Zara, dove è stata deposta una corona di alloro ai piedi della statua a lui dedicata, per ricordare il suo valore e il suo sacrificio in nome della sicurezza e della giustizia.

Presenti al rito anche il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, il Direttore Enac per l’Aeroporto di Fiumicino, Patrizia Terlizzi, il Comandante Regionale Lazio, Generale D. Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale Roma, Generale B. Giancarlo Franzese e il Colonnello Fabrizio Musci, Comandante del Gruppo di Fiumicino.

“Fiumicino non dimentica il dolore di quei giorni e l’eroismo di chi ha lottato per proteggere la vita di tutti – ha dichiarato Raffaello Biselli – Oggi, con questo doppio tributo, vogliamo onorare la memoria delle vittime e celebrare il coraggio di Antonio Zara, che resterà per sempre un esempio di dedizione e valore per tutti noi. Le cerimonie di oggi sono state una testimonianza forte della volontà della nostra città di mantenere viva la memoria storica, onorando i suoi eroi, nella speranza che simili tragedie non si ripetano in futuro”.