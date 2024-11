4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, le cerimonie commemorative a Palidoro, Maccarese e Fiumicino

Baccini: “Una importante occasione per parlare di pace, coesione e condivisione”

di Fernanda De Nitto

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha voluto rendere omaggio ed onorare il sacrificio degli oltre seicentomila caduti della prima guerra mondiale, al fine di celebrare il valore delle Forze Armate, attraverso la deposizione di una corona di alloro in diverse località del territorio comunale.

Le cerimonie commemorative si sono tenute dapprima presso Piazza Ss Filippo e Giacomo a Palidoro dove il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, insieme con le autorità civili, militari e religiose ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato al Vice Brigadiere dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Salvo D’Acquisto.

Successivamente il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ha reso omaggio, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’ordine territoriali e del mondo dell’associazionismo, al Monumento ai Caduti di Maccarese.

Le celebrazioni del 4 Novembre si sono concluse a Fiumicino, in Piazza Giovan Battista Grassi, dove il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha deposto una corona di alloro presso il Monumento dedicato al perpetuo ricordo di tutti i caduti della Patria. La cerimonia, che si è aperta con la benedizione della corona di alloro da parte di Padre Leonardo Ciarlo, ha visto la partecipazione delle studentesse e degli studenti della scuola primaria G.B. Grassi di Fiumicino, i quali hanno intonato l’Inno Nazionale, quale omaggio a tutte le Forze dell’ordine presenti in Piazza.

Alla cerimonia, infatti, hanno preso parte i massimi rappresentanti territoriali delle Forze dell’Ordine, alcuni membri della Giunta e del Consiglio comunale, oltre che diversi rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma in congedo del territorio, insieme con la Pro Loco di Fiumicino presente, altresì, con alcuni elementi della banda, che hanno intonato l’inno nazionale e il silenzio fuori ordinanza.

“Nella giornata odierna desideriamo rendere onore a tutte le donne e agli uomini, tutt’oggi impegnati nel mondo, per garantire la pace e la convivenza civile. Un doveroso omaggio anche per tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori della sicurezza e della libertà – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Un ringraziamento speciale a tutti gli studenti, che insieme ai docenti, hanno partecipato, con attenzione e rispetto, alla cerimonia in Piazza G.B. Grassi, e a tutte le autorità e i cittadini intervenuti, i quali hanno reso la giornata una importante occasione per parlare di pace, coesione e condivisione”.

(Foto di Fabio Diodato)