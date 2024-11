25 novembre, al Centro Tecnico Rifornimenti un incontro sulla violenza contro le donne e la prospettiva di genere

Inaugurata anche una panchina rossa che testimonierà quotidianamente l’impegno del Centro Tecnico Rifornimenti nella lotta contro la violenza sulle donne

Nel solco delle iniziative promosse dal Comando Logistico dell’Aeronautica Militare per la valorizzazione della prospettiva di genere nei contesti militari, si è svolto il 25 novembre, presso la base fiumicinese del Centro Tecnico Rifornimenti, un evento dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro ha visto la partecipazione del personale militare e civile del Centro, del co-ubicato 2° Laboratorio Tecnico di Controllo, nonché dei frequentatori del 98° Corso per Consiglieri in Diritto Internazionale Umanitario – attualmente in svolgimento presso la base di Fiumicino -, e di alcune autorità locali, tra cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, Capitano di Vascello Silvestro Girgenti.

L’evento è stato aperto dall’indirizzo di saluto del Comandante del C.T.R., Colonnello Massimo Cionfrini che, pur riconoscendo i significativi progressi compiuti sulle tematiche di genere e sulla lotta alla violenza contro le donne, sia in ambito militare che civile, ha evidenziato la necessità di un impegno culturale continuo, affinché tali questioni non vengano affrontate solo in occasioni di ricorrenze come il 25 novembre, ma diventino parte integrante di un’azione concreta e quotidiana, capace di andare oltre la semplice comunicazione per tradursi in interventi reali ed effettivi.

A seguire, è intervenuto il Gender Focal Point del C.T.R. con una relazione dedicata alla prospettiva di genere, soffermandosi su come l’Aeronautica Militare e le Forze Armate, in linea con le direttive nazionali e internazionali, stiano implementando politiche e iniziative per favorire l’equità di genere e l’inclusione. Particolare attenzione è stata dedicata ai meccanismi di formazione di stereotipi e pregiudizi, al ruolo del personale militare nel superamento di tali barriere culturali e alla figura del Gender Advisor, centrale nell’adozione della prospettiva di genere nelle operazioni di pace, in linea con la risoluzione ONU “Donne, pace e sicurezza” del 2000.

Successivamente, una Sorella volontaria della Croce Rossa Italiana ha approfondito il tema della violenza contro le donne sotto il profilo del diritto internazionale umanitario, evidenziando le implicazioni di questo fenomeno nei contesti di conflitto e nelle situazioni di emergenza. L’intervento ha offerto spunti di riflessione interessanti sul ruolo centrale del rispetto dei diritti umani e della tutela della dignità della persona, principi fondamentali che devono guidare l’operato delle istituzioni, anche in ambito militare.

A conclusione dell’evento, in concomitanza con l’illuminazione della “torre”, l’edificio più alto del Centro, è stata inaugurata una panchina rossa, affiancata da alcune paia di scarpe rosse. Installata permanente all’interno del sedime, la panchina testimonierà quotidianamente l’impegno del Centro Tecnico Rifornimenti nella lotta contro la violenza sulle donne. Inciso sulla panchina, il numero del servizio antiviolenza nazionale 1522, richiamerà costantemente la necessità di sensibilizzare e offrire supporto a chi è vittima di abusi, segnando un passo importante nella promozione.