21° anniversario strage di Nassiriya, domani la cerimonia a Testa di Lepre

Parteciperanno il sindaco Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Severino e il vice sindaco Onorati.

di Dario Nottola

Domani, alle 10, in occasione del 21° anniversario dalla strage di Nassiriya, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino e la sezione V.B. “Salvo D’Acquisto” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, commemoreranno le vittime dell’attentato. La cerimonia è in programma presso il Monumento dedicato, a Testa di Lepre, in Largo Formichi.

Il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e il vice sindaco, Giovanna Onorati, parteciperanno al momento commemorativo per esprimere la vicinanza della città di Fiumicino ai familiari delle vittime ed a tutte le forze dell’ordine e militari che, giorno dopo giorno, lavorano per garantire la sicurezza e il bene comune. Sarà deposta una corona di alloro in omaggio a coloro che hanno perso la vita.

“Un importante momento di riflessione e raccoglimento per tutta la comunità ed un’occasione per rinnovare l’impegno nel preservare la memoria e il sacrificio di chi ha servito con dedizione il Paese”, afferma Baccini. Il 12 novembre 2003, le due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente dell’operazione “Antica Babilonia” vennero sventrate da un attacco kamikaze.

Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base militare italiana, provocando l’esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra militari e civili. Nell’esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani. Persero la vita 12 carabinieri, cinque soldati dell’esercito e due civili oltre a 9 iracheni. I feriti furono 20: 15 carabinieri, quattro militari ed un civile.

(Foto di repertorio)