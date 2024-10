2 novembre 2024, commemorazione dei Defunti

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino deporrà omaggi floreali presso i cimiteri del territorio

Il prossimo 2 novembre, in occasione della commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino deporrà omaggi floreali presso i cimiteri del territorio. La cerimonia si terrà alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, secondo il seguente calendario.

PALIDORO – Alle ore 09.15 a Palidoro, presso il Cimitero di Palidoro, via Aurelia, 4, alla presenza del Consigliere, Massimiliano Catini.

MACCARESE – alle ore 09.45 al Cimitero di Maccarese in Via di Maccarese, 94. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

SANTA NINFA – alle ore 10.15 presso il Cimitero di Santa Ninfa, Via delle Idrovore di Fiumicino, 201, sarà presente alla cerimonia il Sindaco Mario Baccini.

MONUMENTALE DI VIA PORTUENSE – alle ore 10.45 al Cimitero Monumentale di Via Portuense, 2322, ad omaggiare i defunti sarà l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.