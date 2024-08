Consiglio Comunale, tuona il Sindaco Baccini “già ribadito posizione su tema palestinese”

“Pretestuoso e irresponsabile il tentativo di far apparire il consiglio comunale insensibile di fronte all’escalation brutale delle azioni militari contro i civili”

“Oggi in consiglio comunale ho ribadito con chiarezza la posizione della mia amministrazione sul tema israelo – palestinese. Posizione in linea con la politica estera del nostro paese. I punti salienti sono stati elencati nell’Odg presentato dalla nostra maggioranza e approvato all’unanimità dal consiglio comunale. Tra le questioni centrali ci sono il supporto a tutte le iniziative tese al riconoscimento dello Stato Palestinesein un contesto di isolamento di Hamas, alla condanna al massacro della comunità civile Palestinese e all’auspicio che il successo delle attività diplomatiche portino al cessate il fuoco.” Così in un comunicato il sindaco Mario Baccini dopo le parole dell’Opposizione riguardo la mozione bocciata, che prevedeva l’esposizione della bandiera palestinese al Palazzo Comunale per prendere una posizione chiara sulla tragedia in corso a Gaza.

“Nel corso del dibattito mi è sembrato pretestuoso e irresponsabile il tentativo di far apparire il consiglio comunale insensibile di fronte all’escalation brutale delle azioni militari contro i civili, cosa ovviamente falsa e pretestuosa (basta leggere l’Odg). Mi sorprendono invece gli attacchi equestri, immotivati e scomposti al Presente del consiglio comunale Severini che anche in questa occasione è stato impeccabile e imparziale nel fare rispettare i regolamenti e le leggi, come si addice a chi ha responsabilità istituzionali. Tutto il resto sono politiche e atteggiamenti da retrobottega che non sono compatibili né ora e né nel futuro con la mia amministrazione”, ha concluso il Primo Cittadino.