Centinaia di screening gratuiti di prevenzione all’Open Day della Asl Roma 3

L’evento era dedicato agli screening gratuiti del colon-retto e della cervice e allo screening mammario

di Dario Nottola

C’è stata grande partecipazione ieri all’Open day sulla prevenzione oncologica a Fiumicino ed Ostia: sono stati effettuati 308 screening oncologici e 146 test per lo screening dell’epatite; e poi 184 visite del cavo orale.

L’Open Dayne’ stato organizzato dalla Asl Roma 3 ad Ostia, Fiumicino e Roma, ed era dedicato agli screening gratuiti del colon-retto e della cervice e allo screening mammario. Alla Giornata “Caro Babbo Natale, quest’anno regalami tanta salute!” sono intervenuti centinaia di cittadini che, oltre a sottoporsi agli esami gratuitamente, hanno chiesto consigli e consulenze.

L’iniziativa si è svolta in tre presidi: la Casa della Salute di Ostia, il Poliambulatorio di via Ramazzini a Roma ed il Poliambulatorio di via Coni Zugna a Fiumicino. Presso la Casa della Salute di Ostia e presso il Poliambulatorio di Ramazzini sono state erogate anche visite del cavo orale. “Siamo davvero felici che per la quinta edizione di questo Open Day l’adesione sia stata alta, prova della sensibilità che la nostra comunità dimostra nei confronti del tema della prevenzione”, evidenzia la Asl.