Bonificati gli stipendi, salvo il trasporto pubblico

La Trotta paga gli autisti di Fiumicino. Schergna (Usb): “Sospiro di sollievo, ora verifiche nelle altre sedi”



di Fernanda De Nitto

“Sono stati bonificati nella giornata odierna tutti gli stipendi dei dipendenti della Trotta Bus Service, operante nel servizio di Trasporto Pubblico Locale presso il Comune di Fiumicino” afferma Saverio Schergna dell’Usb.

“Mediante bonifici istantanei – prosegue – la ditta ha saldato la mensilità a tutti gli autisti del territorio. Grazie anche alle sollecitazioni dell’amministrazione siamo riusciti, almeno per Fiumicino, a tirare un sospiro di sollievo assicurando la prosecuzione del servizio. Proprio per garantire la massima equità a tutti i lavoratori stiamo facendo delle verifiche in tutte le sedi dove opera l’azienda, presso le quali sembra si sia riscontrato il medesimo problema di Fiumicino rispetto agli stipendi non saldati”.

“Vista la positiva risoluzione – aggiunge – è stata annullata la manifestazione prevista per domani presso il capolinea di Piazzale Traiano Imperatore e il servizio resterà garantito sempre grazie alla professionalità del personale impegnato alla guida dei mezzi locali”.

“Monitoreremo le varie situazioni e criticità non ancora risolte da parte della ditta, ad esempio per i versamenti previdenziali e la paventata unità di rete” conclude Schergna dell’Usb