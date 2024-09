Auto in fiamme in Via Francesco Verrotti all’Isola Sacra

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri si è scongiurato il propagarsi del rogo di Fernanda De Nitto Nel pomeriggio di oggi un nuovo incendio ha riguardato un’autovettura parcheggiata in Via Francesco Verrotti, una delle traverse, della parte terminale di Via Passo Buole, all’Isola Sacra. I residenti della zona, avvertiti da un forte odore di bruciato e dal fumo che ha iniziato a sprigionarsi dall’autovettura, hanno prontamente avvisato i Vigili del Fuoco, che in pochissimo tempo sono arrivati sul posto. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri del turno A del Distaccamento cittadino di Ostia Lido si è scongiurato il propagarsi del rogo alle autovetture e alle abitazioni vicine al mezzo, che è andato distrutto dalle fiamme. Ancora ignote le cause del rogo.