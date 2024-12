Uno scrigno di dolcezza e speranza: alla Farmacia sociale Salvo D’Acquisto i cioccolatini della “Fondazione Telethon”

Tortorici: “Con una piccola donazione si potranno aiutare tante vite”

Un cuore che regala dolcezza, ma anche speranza: la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro ospita l’iniziativa della Fondazione Telethon, proponendo uno spazio dove sarà possibile acquistare, tramite una donazione, i cioccolatini dal cuore grande. Un vero e proprio scrigno di dolcezza, che alimenta e sostiene la ricerca scientifica. Nelle confezioni i cioccolatini sono fondenti o al latte.

“Ringraziamo di cuore la signora Oriana Onorati che ci ha messo in contatto con il dott. Marco Tortorici – spiega Anna Battaglini, coordinatrice Fondazione Telethon del litorale nord – Il legame che abbiamo con le farmacie nasce dalla cura delle persone: la ricerca si rivolge alle malattie genetiche rare, il farmacista cura i suoi clienti. Entrambe le realtà hanno in comune il bene verso il prossimo”.

“E’ fondamentale – prosegue – che ci sia questa rete di tessuto sociale, dove ognuno fa la propria parte, mettendo a disposizione le proprie capacità. Il tutto per raggiungere obiettivi inimmaginabili, ma che possono diventare realtà”.

“L’iniziativa che stiamo mettendo in atto con la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto è solo l’inizio di qualcosa che vorremmo costruire nel futuro. Occasioni come questa sono per noi una possibilità di far vedere alla loro clientela che cosa facciamo, in cosa consiste la ricerca e quanta speranza può dare, mentre per loro è un’occasione di entrare a far parte della rete dei collaboratori della Fondazione. Attualmente sono molte le farmacie sul territorio di Fiumicino che ospitano le nostre iniziative” conclude Anna Battaglini.

“Siamo lieti di prendere parte ad un’iniziativa come questa. Come farmacia sociale siamo convinti che per fare qualcosa di grande basta davvero poco. Con una piccola donazione si potranno infatti aiutare tante vite, anche giovani e giovanissime, rendendo il Natale ancora più solidale” conclude il dott. Marco Tortorici