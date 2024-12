Tornano le luminarie a Fregene: La ProLoco di Fregene-Maccarese ringrazia i sostenitori

Dopo oltre dieci anni, le luci natalizie tornano a brillare in città: “Tutto ciò che la cittadinanza versa in favore della ProLoco, viene impiegato esclusivamente per iniziative di interesse pubblico”

Per il ritorno delle luminarie natalizie a Fregene, dopo oltre dieci anni, la ProLoco di Fregene-Maccarese ringrazia “tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione degli eventi previsti per il periodo natalizio, alle installazioni luminose e alle luminarie stradali su Viale Castellammare”.

“Dispiace che non abbiano più voluto partecipare coloro che si erano, spontaneamente, impegnati a contribuire – riferisce una nota – Il Comune ha previsto uno stanziamento per finanziare le ProLoco “PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO – CULTURALE DA INSERIRE NELLA RASSEGNA NATALE A FIUMICINO 2024”.

“L’assegnazione della somma indicata come finanziamento previsto per la ProLoco Fregene e Maccarese non è certa nella sua interezza, poiché sarà subordinata a valutazione da parte di una apposita Commissione in base al punteggio ottenuto. Il nostro progetto natalizio è articolato e molto ben strutturato. Confidiamo quindi nel raggiungimento del punteggio massimo. Naturalmente vi aggiorneremo. Ricordiamo – prosegue la nota – che il bilancio ProLoco è pubblico e può essere visionato in qualunque momento. Tutto ciò che la cittadinanza versa in favore della ProLoco, viene impiegato esclusivamente per iniziative di interesse pubblico. Per contribuire alla realizzazione dei progetti e delle iniziative ProLoco il nostro IBAN è: IT23G0832749630000000004655 (Banca di Credito Cooperativo – Ag. Maccarese) “.

Il sodalizio ringrazia per il contributo donato:

Agenzia Immobilitare Bitelli

D Salon

Alba Chiara Stabilimento balneare

Centro Alimentari Berardi

Qui Fregene

Cattolica Assicurazioni di Marta Squarzanti

Forno delle Meraviglie

Ottica Attardi

Luna Rossa

Cose per Casa

Gatto sul Sofà

Improget Agenzia Immobiliare

Ritual Estetica

Pizza Beach

Frutteria Viale Castellammare 91

Privati:

Laura T.

Gianfranco C.

Elisa S.

Simone F.

E per la fornitura dell’energia elettrica delle luminarie stradali e delle installazioni:

BBQ by Angy

La Bottega di Bitelli

Maccarese Spa

La ProLoco Fregene e Maccarese

Anna Valentino

Pietro Proietti Valentini

Domenico Barone

Patrizio Bitelli

Riccardo Di Giuseppe

Stefano Discreti

Stefano Incelli

Mariano Micco

Francesca Pau

Giovanni Petrucciani

Matteo Saccavino.