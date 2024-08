Testa di Lepre, la Pro Loco ripristina la targa alla memoria di Vittorio Emanuele Cecoli

Alla cerimonia presente il vice-sindaco Giovanna Onorati e i familiari del personaggio noto alla comunità agricola

di Umberto Serenelli

È stata ripristina a Testa di Lepre la targa in marmo posata per ricordare Vittorio Emanuele Cecoli, un personaggio rimasto nel cuore della comunità agricola del luogo e molto apprezzato per aver contribuito allo sviluppo e la crescita dell’Agro romano. Vittorio è anche stato presidente della cooperativa produttori di latte nota con il nome di “Aurelia”.

“Il 24 ottobre 2023 una tromba d’aria investì Testa di Lepre causando tanti danni nel Borgo e abbattendo la targa per Vittorio – dice Luigi Conti, presidente della Pro Loco – Anna Cecoli, sorella di Vittorio, ha cercato di rimettere insieme i pezzi di travertino ma con scarso successo, forse convinta che sarebbe stato impossibile rifarne un’altra. Si è rivolta alla Pro Loco suggerendo di fare richiesta all’amministrazione per il ripristino della stessa”.

Il direttivo della Pro Loco ha invece fatto di più e deciso per il ripristino di utilizzare l’entrata del 5×1000 delle donazioni dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi.

“Una volta che la Pro Loco ha incassato 5×1000 si è attivata contattando un marmista per rifare la targa e successivamente un fabbro che ha proceduto all’installazione sul supporto nuovo – conclude Conti – Sabato 27 luglio, alla presenza del vice-Sindaco Giovanna Onorati, del parroco Don Reinaldo e di Don Giovanni, delle sorelle Anna Maria e Maria Angela e dei familiari si è svolta la nuova cerimonia”.

Il vice-sindaco Giovanna Onorati ha ricordato quanto Vittorio fosse legato al territorio e, pur avendo idee diverse, politicamente ci fosse rispetto soprattutto per l’impegno ed il lavoro che ognuno, nel proprio ruolo, portava avanti.