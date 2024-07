Tante presenze al Sinodo delle Donne in spiaggia a Fregene

Dopo invito lanciato dal Vescovo diocesano Ruzza.

di Dario Nottola

Bellezza, accoglienza, gratitudine, gioia. Sono le parole condivise, sulla spiaggia Singita al Villaggio dei pescatori a Fregene, al Sinodo delle Donne, organizzato dalla Diocesi di Porto e Santa Rufina. Presente all’iniziativa anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

È stata la seconda edizione dell’incontro dedicato al mondo femminile, dopo quello di marzo dello scorso anno. Ragazze ed adulte, laiche e consacrate, credenti e non, hanno risposto all’invito del vescovo Gianrico Ruzza “a raccontare le proprie speranze e le proprie fatiche“.

Per le organizzatrici Serena Campitiello, Elisabetta Marini e Serena Mecucci, questo momento è voluto “essere l’inizio di un grande sogno. Avere uno spazio ed un momento esclusivo per noi donne dove poter condividere, creare, stare insieme per sognare un mondo migliore”.

È stata la storia di Etty Hillesum, presentata dal vescovo come “donna aperta alla speranza oltre le contraddizioni dolorose della vita“, ad ispirare il dialogo. Dopo un momento di riflessione personale ognuna ha condiviso su una bacheca virtuale la propria reazione al “cuore pensante” di Etty.

“Tanti i messaggi che hanno parlato di coraggio, di passione per la vita, di perseveranza. In uno: “Vedere Dio negli altri e nel buio della propria esistenza è il senso più alto e profondo della vita, il messaggio che Gesù ci ha donato: saper restare sempre e comunque, amare sempre e comunque”, sottolinea la Diocesi.

Le giovani voci di Desireè Perri e di Carlotta Bomba hanno accompagnato l’iniziativa quando il vescovo ha letto la preghiera per il Tempo del creato. Una lode di gratitudine a Dio, creatore di tutto “nel nome di Colui che è venuto ad annunciare la buona novella a tutta la creazione, Gesù Cristo“, conclude la Diocesi.

Foto Diocesi Porto e Santa Rufina