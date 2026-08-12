Successo per il “Ladispoli Music Contest”

La terza edizione estiva ha animato piazza Roberto Rossellini con due serate dedicate alla musica, allo spettacolo e ai giovani talenti

Grande successo per la terza edizione estiva del “Ladispoli Music Contest”, il concorso canoro organizzato dall’Associazione Culturale Tamà, con il patrocinio del Comune di Ladispoli e il sostegno di diversi sponsor locali. La manifestazione ha animato piazza Roberto Rossellini con due serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del talento.

A condurre le due serate sono stati Alessandra Fattoruso e Vincenzo Della Corte, organizzatori della manifestazione, che hanno accompagnato il pubblico nel corso delle 24 esibizioni dei concorrenti che si sono alternati sul palco. Non sono mancati gli ospiti con le performance del musicista Marco Sambucini, della cantante Ilaria De Prosperis e del coro “Gospel and Spiritual”, diretto dal maestro Andrea Fasano.

A conquistare la vittoria dell’edizione 2026 è stata Luisa Ranieri, già vincitrice, quest’anno, del Parco Leonardo Festival Show. La giovane artista ha conquistato pubblico e giuria con un’intensa interpretazione di “Always Remember Us This Way”, celebre brano di Lady Gaga.

Al secondo posto si è classificata Sofia Composto, che ha interpretato “Fino a qui” di Alessandra Amoroso, mentre il terzo gradino del podio è andato a Edoardo Lazaroiu, con “Portami a ballare” di Luca Barbarossa.

Per la vincitrice è previsto un premio di particolare rilievo per il suo percorso artistico: la produzione e distribuzione di un brano inedito sulle principali piattaforme digitali, accompagnato dalla realizzazione del relativo videoclip ufficiale.

Il progetto sarà curato dall’etichetta HI_Qu Music, con distribuzione ADA e Warner Music Italia, mentre la registrazione del brano sarà effettuata presso gli MStudio Center di Pontecorvo.

A seguire da vicino la manifestazione è stato anche Antonio Dell’Olio, direttore artistico del Parco Leonardo Festival Show, presente in rappresentanza di Parco Leonardo e componente della giuria insieme a Erik Paciucci, presidente del CQPL – Comitato Quartiere Parco Leonardo.

Sul palco è salito inoltre Davide Di Domenico, vincitore, insieme a Luisa Ranieri, della seconda edizione del PL Festival Show. “È stato un vero piacere rappresentare Parco Leonardo al Ladispoli Music Contest Summer – ha dichiarato Antonio Dell’Olio –. Una splendida manifestazione che valorizza la musica e i giovani talenti. Ringrazio Alessandra Fattoruso e Vincenzo Della Corte per l’accoglienza e per questa bella collaborazione nata con il nostro festival, oltre a tutto lo staff per la professionalità, la passione e l’impegno dimostrati”.

(Foto a cura di V.I. Photo)