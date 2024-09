“Strade Sicure per il Domani”, studenti e scout in campo per Sicurezza stradale

Venerdi 20 settembre l’appuntamento presso il Parco pubblico “Tommaso Forti” in via Gennaro Maffettone

Oltre 200 studenti e scout saranno protagonisti, venerdì 20 settembre, dalle 18.30 alle 22.15, presso il Parco pubblico “Tommaso Forti” in via Gennaro Maffettone, di un evento pubblico che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale “Strade Sicure per il Domani”, patrocinato dal Comune di Fiumicino che vedrà la partecipazione dell’associazione AIFVS.

” ‘Strade Sicure per il Domani’ è il progetto di Capitolo che il nostro Clan, Giungla Silente, ha sviluppato durante l’anno. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di impegnarsi concretamente per la sicurezza stradale. L’obiettivo è sensibilizzare il maggior numero di persone sul tema della sicurezza stradale, rendendo ogni cittadino un attore consapevole e responsabile, capace di contribuire attivamente alla propria sicurezza e a quella degli altri” lo dichiara il ‘Clan Giungla Silente’ del gruppo scout Fiumicino Centro, organizzatore dell’evento.

“Come intendiamo realizzarlo? Porteremo in piazza – spiegano – testimonianze dirette e autorevoli sulla sicurezza stradale, grazie all’intervento della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e di uno psicologo interventista. Saranno presenti anche rappresentanti dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S., insieme ad altre associazioni, per offrire una prospettiva completa e toccante su questo importante tema”.

“Durante l’evento – aggiungono – sarà possibile partecipare a laboratori interattivi organizzati dalla Polizia di Stato, tra cui un simulatore di guida in stato di ebbrezza a bordo del ‘Pullman Azzurro’ e un’esperienza con gli occhiali ‘Alcolvista’ per comprendere gli effetti dell’alcol sulla visione e sui riflessi. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare da vicino i mezzi di soccorso che ogni giorno prestano il loro servizio al territorio di Fiumicino, scoprendo il prezioso lavoro svolto dai professionisti del soccorso”.

“Questo evento è dedicato alla memoria di Aldo Abbrugiati, Rover del Clan Giungla Silente, la cui giovane vita è stata tragicamente spezzata in un incidente stradale causato da un pirata della strada. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine ai genitori di Aldo, Nadia e Pietro, che con immensa forza e coraggio hanno trasformato il loro dolore in un gesto di speranza, fondando l’Associazione ALA (Aldo Leone Apprensivo). Questa associazione è nata per sostenere le vittime della strada e le loro famiglie, promuovendo la consapevolezza e la sicurezza stradale affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro” Conclude il ‘Clan Giungla Silente’ del gruppo scout Fiumicino Centro.

L’evento si terrà venerdì 20 settembre a partire dalle 18.30 presso la Città dei Bambini (parco Tommaso Forti) in Via Gennaro Maffettone 121

PROGRAMMA

– 18:30 Apertura evento

– 18:45 Laboratori

– 20:00 Inizio interventi

– 22:00 Saluti finali e ringraziamenti