Spiagge serene, si parte sabato 29 giugno a Fiumicino

Obiettivo del progetto è fornire indicazioni su comportamenti giusti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia

Da domani, sabato 29 giugno, in 16 giornate distribuite fino a settembre, una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, sarà presente sulle spiagge laziali per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio ed effettuare formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso.

Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo e si inviteranno i bagnanti a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche ad esercitarsi su un manichino.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire, al maggior numero possibile di persone, indicazioni su comportamenti giusti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia, fornire informazioni su corretti stili di vita e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata di situazioni di pericolo per la salute, replicabili in ogni contesto di vita.

A seguire le date previste sul territorio comunale di Fiumicino:

– 29 giugno Fiumicino dalle 8.30 alle 12.30 presso la spiaggia libera, Lungomare della Salute, 56

– 12 luglio Fiumicino dalle 15.30 alle 19.30 presso la spiaggia libera, Lungomare della Salute 56

– 26 luglio Fregene dalle 15.30 alle 19.30 presso la spiaggia libera, Lungomare di Levante, 228

– 23 agosto Fregene dalle 15.30 alle 19.30 presso la spiaggia libera Lungomare di Levante, 228

– 6 settembre Fiumicino dalle 15.30 alle 19.30 presso la spiaggia libera, Lungomare della Salute, 56