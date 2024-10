Solidarietà, donato un defibrillatore all’Associazione “Insieme con i Disabili”

Elisabetta Fratini: “Un prezioso strumento per la sicurezza delle ragazze e dei ragazzi presenti presso il centro diurno di Fiumicino”

di Fernanda De Nitto

Grazie alla generosità di un donatore anonimo e all’importante impegno del Delegato del Sindaco per la Sanità, Roberto Marta, insieme con l’Assessore al Sociale, Monica Picca, e il consigliere comunale Mauro Stasio, è stato consegnato un defibrillatore al centro diurno dell’Associazione “Insieme con i Disabili”, nella sede in Via Coni Zugna, a Fiumicino.

“Il defibrillatore rappresenta una fondamentale risorsa nella gestione delle emergenze cardiache ed un prezioso strumento che contribuirà alla sicurezza e al benessere delle ragazze e dei ragazzi presenti presso il centro diurno di Fiumicino. Tale dispositivo salva vita è, infatti fondamentale per avere una risposta rapida ed efficace nelle circostante critiche” afferma il Presidente dell’Associazione Insieme con i Disabili, Elisabetta Fratini.

“Desidero ringraziare – prosegue – tutti coloro che hanno permesso questa importante donazione, in particolare l’Assessore Monica Picca e il Delegato Roberto Marta che si sono prodigati affinché il nostro centro potesse essere dotato di questo vitale dispositivo. Un plauso particolare lo rivolgo anche al consigliere Mauro Stasio che si adopera incessantemente per il benessere ed i diritti delle persone più fragili”.

“In occasione della consegna del defibrillatore l’Associazione ha illustrato ai presenti alcuni nuovi progetti della struttura, mentre i ragazzi hanno accolto gli ospiti raccontando le loro attività e prospettive future. L’evento si è concluso con l’organizzazione di un momento conviviale promosso dai giovani dell’Associazione insieme con tutti i volontari del centro, a ringraziamento di un dono quanto mai prezioso” conclude Elisabetta Fratini.