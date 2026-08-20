Scacchi, successo a Fiumicino per la prima tappa del Caravel Chess Tour 2026

Grande partecipazione nelle giornate del 18 e 19 agosto. Gli organizzatori annunciano il ritorno nel 2027, mentre il circuito proseguirà nei prossimi mesi tra Vetralla, Poggio Mirteto e Ostia

Fiumicino ha ospitato il 18 e 19 agosto la prima tappa del Caravel Chess Tour 2026, segnando il debutto in città di un torneo interamente dedicato agli scacchi.

Due giornate caratterizzate da un’ampia partecipazione, che hanno dato ufficialmente il via a un circuito destinato a proseguire nei prossimi mesi in diverse località del Lazio, con l’obiettivo di assumere progressivamente una dimensione sempre più ampia, fino all’espansione su scala nazionale prevista per la seconda metà del 2027.

La tappa di Fiumicino ha rappresentato dunque il primo importante appuntamento di un progetto di interesse regionale e nazionale. Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato il consigliere comunale Mauro Stasio.

Gli organizzatori Luca Barbieri e Matteo Sampieri, soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa e per la collaborazione instaurata con le istituzioni locali, hanno già annunciato l’intenzione di tornare a Fiumicino nel 2027 con una nuova tappa del circuito.

“È stato un piacere partecipare alla cerimonia di premiazione di un’iniziativa che ha portato per la prima volta a Fiumicino un torneo dedicato agli scacchi – ha dichiarato il consigliere comunale Mauro Stasio – La partecipazione registrata in queste due giornate conferma l’interesse verso una disciplina che, oltre alla dimensione agonistica, rappresenta un’importante occasione di incontro e socialità».

Stasio ha inoltre sottolineato la volontà dell’Amministrazione di dare continuità all’esperienza: “Siamo lieti di aver sostenuto questa prima tappa e accogliamo con favore la volontà degli organizzatori di tornare a Fiumicino nel 2027. Tra gli obiettivi per il prossimo anno c’è anche quello di realizzare un torneo inclusivo, capace di coinvolgere tutti e di avvicinare agli scacchi un pubblico sempre più ampio. Vogliamo dare continuità a un appuntamento che possa crescere nel tempo e diventare un’occasione accessibile a tutti”.

Conclusa la tappa inaugurale di Fiumicino, il Caravel Chess Tour proseguirà il proprio percorso nel Lazio. Tre gli appuntamenti già in calendario per la parte finale del 2026: il 24 e 25 ottobre a Vetralla, per la provincia di Viterbo; l’1 e 2 novembre a Poggio Mirteto, per la provincia di Rieti; e il 22 e 23 dicembre a Ostia, nel Municipio X di Roma Capitale.

Un percorso che punta quindi a consolidarsi nel territorio regionale già nei prossimi mesi, preparando il terreno per l’allargamento del circuito a livello nazionale nel corso del 2027.