Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 12 Gennaio 2026

Sant’Antonio Abate, all’Episcopio di Porto la festa che unisce fede, animali e tradizione

Domenica 18 gennaio la benedizione degli animali, la Messa solenne e le iniziative della Pro Loco di Fiumicino

 

 

di Dario Nottola

 

 

Domenica 18 gennaio, all’Episcopio di Porto a Fiumicino, sarà celebrata la tradizionale ricorrenza

 Sant’Antonio Abate, con la benedizione degli animali.

 

 

L’invito alla partecipazione è lanciato dalla Pro Loco di Fiumicino: “Celebriamo una delle ricorrenze più tradizionali fatta di una fede antica e popolare ma anche di simboli, leggende e tradizioni, tutte legate al celebre santo protettore degli animali domestici, del bestiame, del lavoro del contadino, del fuoco e delle malattie della pelle. La festa forse più popolare e più antica di quelle celebrate nel cuore della campagna, una di quelle tradizioni sempre rimaste vive tra le popolazioni delle nostre campagne, ma che certamente meriterebbe di essere ulteriormente valorizzata e promossa, anche come occasione per ricordare il lavoro antico e fondamentale del contadino e dell’allevatore. Lavori di fatica ma realizzati con quella straordinaria passione e quella speciale cura con cui gli agricoltori seguono i propri allevamenti, l’importanza del loro lavoro che assicura cibo e benessere alla collettività”.

 

La Festa di S. Antonio Abate si è continuata a celebrare negli anni, presso l’antico episcopio di Porto e si prosegue anche ora che di campagna coltivata e di allevamenti nei dintorni ne rimane poca. Tuttavia, se c’è un denominatore comune dell’attività prevalente su tutto il territorio comunale, questa è proprio l’agricoltura e la zootecnia, presenti da nord a sud del Comune di Fiumicino. La ricorrenza del Santo è il 17 gennaio ma la festa sarà celebrata domenica 18, presso la Parrocchia dei SS. Ippolito e Lucia, sulla Via Portuense a Porto.

 

È prevista la S. Messa alle ore 10.30 a cui seguirà, verso le 11.30, una breve processione con l’effigie del Santo e la benedizione degli animali portati dalla gente e disposti in circolo all’interno del cortile. Contestualmente sarà distribuito il pane benedetto, una storica usanza.

 

“Altre attività che abbiamo organizzato sono la possibilità per i bambini di fare un giro in sella ad un pony con possibilità di accedere a corsi di maneggio, la raccolta di cibo e coperte per il canile e la sensibilizzazione sull’adozione di cani randagi ospitati. Sarà pure l’occasione per visitare alcuni ambienti interni dell’antica sede vescovile”, conclude la Pro Loco.

 

La celebrazione è a cura della Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata con la collaborazione della Pro Loco di Fiumicino A.P.S. quale ente di promozione e custodia di folclore e tradizioni locali. La partecipazione è completamente gratuita.

 

 

