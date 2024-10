Sabato 5 ottobre: da “Fiumicino Civica Ambiente e Progresso” la pulizia dei giardini di via Bezzi

“Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi nelle prossime iniziative”

“Nella giornata dedicata al Santo Patrono, sabato 5 ottobre, abbiamo scelto di festeggiare in un modo diverso: attivandoci per il bene della nostra comunità. Con il gruppo Fiumicino Civica Ambiente e Progresso, abbiamo effettuato la pulizia dei giardini di via Bezzi, vicini al Villaggio Azzurro, un’area di grande potenzialità per il nostro territorio, che vogliamo mantenere decorosa e accogliente per tutti” lo dichiarano gli attivisti di Fiumicino Civica, Ambiente e Progresso.

“Non intendiamo sostituirci al Comune – sottolineano – che ha l’obbligo di occuparsi della manutenzione di questi spazi, ma crediamo fortemente nell’importanza di mobilitare i cittadini per vivere e riappropriarsi dei luoghi pubblici. La partecipazione attiva è la chiave per una città più pulita e vivibile, dove ciascuno si sente parte di una comunità che cura il proprio ambiente”.

“Vogliamo ricordare che le brave persone sono la maggioranza, ed è proprio attraverso piccoli gesti come questo che possiamo fare una grande differenza. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi nelle prossime iniziative, che riguarderanno azioni civiche ma anche approfondimenti di cultura e attualità e elaborazione di proposte politiche per contribuire attivamente al benessere della nostra città” Concludono gli attivisti di Fiumicino Civica, Ambiente e Progresso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI sulle prossime attività e per partecipare, potete contattare, gli attivisti di Fiumicino Civica, Ambiente e Progresso, direttamente su Facebook o via mail a fiumicinocivica@gmail.com .