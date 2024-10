Riqualificazione Darsena, Califano: “Un progetto, sul quale si è lavorato duramente, diventa realtà”

“Significativo il contributo della Regione Lazio che ha portato a Fiumicino, negli ultimi anni, fondi e stanziamenti”

“Quando un progetto sul quale si è lavorato duramente diventa realtà c’è sempre soddisfazione – lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd, Michela Califano – Quello della Darsena è stato un percorso frutto della collaborazione tra la giunta di centrosinistra del Comune di Fiumicino e la nostra, quella regionale”.

“Uno stanziamento che modificherà il volto di uno dei punti più caratteristici del territorio – sottolinea – Non entro nel merito del progetto in sé per sé, modificato diverse volte e di competenza dell’amministrazione comunale. Ma va sottolineato il significativo contributo della Regione Lazio che negli ultimi anni ha portato a Fiumicino fondi e stanziamenti”.

“È importante continuare su questo solco, al di là di chi realizzi poi effettivamente queste opere. La cosa fondamentale è che si realizzino a beneficio della città e dei suoi cittadini” conclude Michela Califano