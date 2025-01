Questa mattina la cerimonia di commemorazione per l’81° anniversario dello Sbarco Alleato di Anzio e Nettuno

Costa: “Oggi abbiamo onorato il sacrificio di tanti giovani soldati americani”

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di commemorazione per l’81° anniversario dello Sbarco Alleato di Anzio e Nettuno, un evento di grande rilevanza storica in memoria dei caduti americani che hanno partecipato agli sbarchi della Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, sacrificandosi per la libertà e per la pace. La cerimonia, organizzata dall’American Battle Monuments Commission e dall’Ambasciata degli Stati Uniti, ha avuto luogo presso il cimitero militare americano di Nettuno.

All’evento hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il Sottosegretario del Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, l’Ambasciatore degli Stati Uniti a San Marino, Shawn P. Crowley, e il Comandante della Sesta Flotta statunitense, Jeffrey Anderson, il Sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini, Sindaco di Nettuno. Il Comune di Fiumicino è stato rappresentato dall’Assessore Stefano Costa.

“Oggi abbiamo onorato il sacrificio di tanti giovani soldati americani che hanno lottato per la pace, contribuendo alla liberazione dell’Europa e alla fine del conflitto mondiale – ha dichiarato Stefano Costa – La nostra presenza, insieme a tanti altri rappresentanti delle istituzioni, è stato il modo migliore per rinnovare l’impegno a mantenere viva la memoria e trasmettere alle giovani generazioni il valore della solidarietà internazionale”.

Durante l’evento sono state deposte corone di alloro in memoria dei caduti, un momento solenne al quale hanno partecipato anche numerosi alunni delle scuole locali.