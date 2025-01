Parco Archeologico Ostia Antica, un gennaio fitto di appuntamenti e visite guidate

Ecco il calendario degli eventi previsto nei siti del Parco Archeologico, compresi quelli su Fiumicino

di Dario Nottola

Sarà un gennaio fitto di appuntamenti e visite guidate nei siti del Parco archeologico di Ostia Antica, compresi quelli presenti sul territorio di Fiumicino.

Domenica 5, per “Domenicaalmuseo“, sarà ingresso gratuito ed apertura, secondo i consueti orari, nell’Area archeologica ed al Castello di Giulio II, ad Ostia Antica; ed ancora, a Fiumicino, al Museo delle Navi, nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano ed alla Necropoli di Porto ad Isola Sacra. Il 6, per l’Epifania, in programma un’apertura straordinaria nell’Area archeologica di Ostia antica ed al Castello di Giulio II. Nell’anno del Giubileo il Parco archeologico, con CoopCulture, propone, inoltre, alcune visite guidate tematiche, dedicate ai possessori di Ostia Antica Pass. Il primo appuntamento è l’11 gennaio: “Itinerari cristiani. Una nuova alba. Dalla festa del Sole al Natale: Mitrei di Ostia e Cristo Nuovo Sole”. L’appuntamento sarà alle 11 presso il Bookshop degli Scavi.

Il secondo appuntamento, il 25 gennaio: “Mare, Mare! A spasso sulla spiaggia con Agostino e Monica: Cristianesimo”. Infine, il 30 gennaio, alle 10.30, in agenda una visita guidata, della durata di 2 ore, al Museo delle Navi con focus sul cantiere di restauro in corso all’imbarcazione “Fiumicino 1”.