Pagliuca-Antonelli (PD) “Fiumicino resta senza InfoPoint”

“Nessuno, nella Commissione competente, ci aveva avvisato di questo stop alla Convenzione”

“Apprendiamo con sommo dispiacere la chiusura dell’info point turistico allestito a via di Torre Clementina e gestito dalla Proloco di Fiumicino da 4 anni”, lo affermano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli del Partito Democratico.

“Nessuno, nella Commissione competente, ci aveva avvisato di questo stop alla Convenzione. Al palo anche la realizzazione del punto turistico che, da tempo, sarebbe dovuto nascere nei pressi del plateatico del mercato del sabato. Da oggi – stigmatizzano i due consiglieri comunali – Fiumicino non ha più un presidio turistico che possa fornire utili informazioni sulle bellezze da scoprire e visitare. Andiamo a Torino a farci belli spendendo migliaia di euro all’evento dell’Anci – aggiungono – poi “a casa” cancelliamo l’unico infopoint al centro della città. Ringraziamo la Pro loco di Fiumicino per il servizio svolto in questi anni, per la dedizione e l’impegno dimostrati. Ci sarebbe piaciuto che l’azione messa in campo fosse proseguita, senza subire uno stop così repentino…in attesa di qualcos’altro, lontano a venire”, concludono.