“Ottobre Rosa”, al Grassi di Ostia fino a dicembre sei date per screening straordinari

ASL Roma 3 aderisce a campagna dedicata a donne da 45-49 anni per diagnosi al seno

La ASL Roma 3 aderisce a ‘Ottobre Rosa 2024‘, la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno per la fascia di età da 45-49 anni, ovvero quella delle donne che non rientrano nel tradizionale programma di screening.

Le cittadine che risiedono nel territorio della ASL Roma 3 potranno prenotare non solo nel mese di ottobre ma anche a novembre e dicembre una mammografia gratuita, contattando il numero messo a disposizione dalla Regione Lazio (06164161840, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.30 alle 13).

Le prestazioni saranno effettuate al piano terra del reparto di radiologia dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia nelle seguenti date: lunedì 7 ottobre (dalle ore 8.30 alle ore 14.30), giovedì 17 ottobre (dalle ore 13.30 alle ore 19.30), giovedì 7 novembre (dalle ore 13.30 alle ore 19.30), lunedì 18 novembre (dalle ore 8.30 alle ore 14.30), giovedì 28 novembre (dalle ore 13.30 alle 19.30) e infine giovedì 12 dicembre dalle 13.30 alle 19.30.

“Le donne in età compresa tra 50 e 74 anni possono accedere tutto l’anno gratuitamente ai percorsi organizzati per la diagnosi precoce del tumore alla mammella seguendo un cammino che garantisce anche la presa in carico di chi risulta positivo alla mammografia. Aderendo a questa campagna regionale allarghiamo il range della nostra offerta. Voglio ringraziare il personale sanitario che si mette a disposizione anche in questa edizione per garantire l’esame, offrendo a tante cittadine la possibilità di effettuare un controllo gratuito”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Nel Lazio si registrano più di 4mila casi ogni anno: il tumore al seno è la neoplasia più frequente nelle donne, eppure una su dieci non ha mai fatto una mammografia e davvero in poche effettuano con regolarità visite mediche di controllo. Sono fortemente convinta che sia necessario sensibilizzare la popolazione femminile, perché la “La prevenzione vede dove tu non puoi”, come suggerisce la comunicazione scelta quest’anno dalla Regione Lazio che ha affidato all’immagine di un fiore rosa il compito di ricordare l’importanza della diagnosi precoce. Individuare il cancro nelle fasi iniziali equivale a garantire un tasso di sopravvivenza maggiore e una migliore qualità della vita”, aggiunge Maria Rita Noviello, Dirigente Responsabile degli screening oncologici della ASL Roma 3.

“Nel 2023 nella ASL Roma 3 l’adesione allo screening mammografico ha raggiunto il valore più alto di sempre, rispetto allo storico aziendale, vale a dire 46,5%. Ci proponiamo di incrementare in futuro questo dato perché è nostro compito fare da attente sentinelle della Salute delle Donne. Le nostre lettere di invito iniziano con “Gentile Signora la ASL Roma 3 ha a cuore la Sua Salute …” e questa frase rappresenta la sostanza del nostro impegno”, conclude Noviello.