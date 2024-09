Nuovo anno scolastico, oggi l’incontro tra il Sindaco e i Dirigenti scolastici

Baccini: “Il Comune di Fiumicino continuerà ad essere al fianco delle famiglie e delle scuole”

Si è svolta oggi, presso gli uffici comunali, la riunione tra il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini ed i dirigenti scolastici degli istituti del territorio, per fare il punto della situazione, in previsione dell’inizio dell’anno formativo. Durante l’incontro, è emersa una forte collaborazione tra le parti, sulla scelta di soluzioni condivise in riferimento ai i trasporti scolastici e su altre questioni rilevanti per garantire un avvio sereno dell’anno didattico 2024/25.

Il servizio di trasporto sarà regolarmente operativo dal primo giorno di apertura delle scuole, previsto per il 12 settembre. Inoltre, a seguito dell’elaborazione delle iscrizioni già ricevute dagli uffici competenti, verranno riaperti i termini per presentare nuove domande in modo da consentire a tutte le famiglie interessate di usufruire del servizio.

“Sono molto soddisfatto della collaborazione che si è instaurata con i dirigenti scolastici del nostro territorio – sottolinea il Primo Cittadino – È fondamentale lavorare insieme per garantire agli studenti un servizio di trasporto efficiente e sicuro. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi. Il Comune di Fiumicino continuerà ad essere al fianco delle famiglie e delle scuole per affrontare eventuali criticità ed offrire il massimo supporto“.