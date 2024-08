Nidi comunali, definite le modalità di inserimento dei bambini per l’anno educativo 2024-2025

L’inizio delle attività è previsto per il mese di settembre

Il Comune di Fiumicino informa le famiglie che sono state definite le modalità di inserimento dei bambini nei nidi comunali per il prossimo anno educativo 2024-2025. L’inizio delle attività è previsto per il mese di settembre, con specifiche modalità di inserimento per i bambini già frequentanti e per quelli nuovi ammessi.

L’inizio delle attività, per i bambini che hanno già frequentato il nido lo scorso anno educativo, riprenderanno mercoledì 4 settembre 2024. In questa data riaprirà anche il servizio mensa, che includerà la prima colazione e il pranzo. L’orario di uscita sarà fissato per le ore 13:00.