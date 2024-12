Nella sede della Misericordia di Fiumicino un evento all’insegna della solidarietà

Distribuiti pacchi alimentari alle 40 famiglie e giocattoli a 27 bambini

di Umberto Serenelli

Nella sede della Misericordia di Fiumicino si è svolta, sabato 21 dicembre, una mattinata dedicata alla solidarietà con la consegna di regali e pacchi di generi alimentari. Riflettori, dunque, puntati su 40 famiglie indigenti, residenti nel comune di Fiumicino, che hanno preso parte allo scambio di auguri in presenza dei loro 27 figli, dai 2 mesi ai 14 anni, i quali hanno ricevuto doni distribuiti da Babbo Natale e Topolino sistemati attorno a un albero.

Presente il sindaco Mario Baccini che ha giocato con i bimbi e portato il saluto dell’amministrazione alle famiglie meno fortunate, gran parte delle quali appartenenti a diverse etnie e religione.

“Ringraziamo la Misericordia per la sensibilità mostrata nell’organizzare questo originale scambio di auguri natalizi – commenta il Primo cittadino – a conferma del fatto che Fiumicino è una città solidale e inclusiva”.

Gli assessori Federica Poggio e Monica Picca con il consigliere Ezio Di Genesio Pagliuca, dopo essersi uniti al messaggio augurale, si sono intrattenuti e assistito alla consegna anche dei pacchi di generi alimentari e di giocattoli ai bambini accompagnati della musica di due zampognari. Un regalo speciale è stato consegnato dal Sindaco alla bimba di 2 mesi in braccio alla presidente della Misericordia e vicina alla mamma Denise che ha perso il marito.

“Dopo 6 anni di permanenza in questo terreno concesso dall’amministrazione – precisa Elisabetta Cortani della Misericordia – abbiamo finito di sistemare la nostra sede dove piantati di recente 21 olivi. Vogliamo continuare a essere di supporto per queste famiglie bisognose e soprattutto creare un punto di riferimento per i figli ai quali piace giocare al calcio”.

Cortani si è quindi rivolta al Sindaco e chiesta la disponibilità di un terreno adiacente alla sede dove realizzare un campo da calcio e strutture per il sociale in grado di ospitare i meno fortunati che non possono frequentare le costose scuole calcio di alcune società. I 35 volontari della Misericordia hanno poi iniziato la distribuzione dei regali ai piccoli mentre i genitori ricevevano confezioni contenenti prodotti alimentari donati dai coltivatori diretti dei mercati generali di Guidonia. Si è trattato di oltre 2 quintali di frutta e verdura a cui unita la consegna di confezioni di pacchi di pasta, carne, farina, caffè che è stato possibile acquistare con i buoni pasto messi a disposizione dagli agenti della Polizia locale di Fiumicino.

“È stata una bella mattinata all’insegna della solidarietà – conclude Cortani – per questo vorrei ringraziare anche la disponibilità del Comitato di quartiere di Parco Leonardo i cui componenti si sono resi disponibili a collaborare nella raccolta del materiale che è stato poi distribuito”.

Molte famiglie anche di religione islamica si sono messe in fila e alla fine hanno ringraziato i volontari della protezione civile.

“Non ci aspettavamo un’accoglienza tanto cordiale e dal clima natalizio sia dalla Misericordia che dagli amministratori – afferma Denise Francione, a nome dei genitori presenti – Per noi è una cosa molto importante perché ci permette di respirare un pochino di calore del Natale e ai nostri bambini disporre di giocattoli che non ci è possibile acquistare“.