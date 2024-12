Natale 2024 a Fiumicino: ecco i primi appuntamenti da non perdere

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, prime anticipazioni delle iniziative natalizie sul territorio tra luci, concerti, mercatini e solidarietà

di Dario Nottola

Si sta per accendere la magia del Natale sul territorio di Fiumicino. Per il secondo anno consecutivo saranno le Luminarie artistiche al centro del programma di iniziative turistico-culturali, dall’ 8 dicembre al 7 gennaio 2025, dell’assessorato alla Cultura dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, guidato da Federica Poggio, per allietare le festività natalizie e di fine anno. Obiettivo, migliorare, da un lato, il flusso turistico, e dall’altro accrescere nella cittadinanza ed in tutti coloro che visiteranno per l’occasione Fiumicino, il ricordo dell’atmosfera e delle tradizioni che contraddistinguono il Santo Natale. In campo direttamente le Pro Loco, assai attive, con proprie iniziative. Non mancano anche associazioni, parrocchie, realtà di aggregazione e di solidarietà sul territorio. Al momento, il programma completo con gli eventi patrocinati dal Comune non è ancora disponibile ma presentiamo alcune anticipazioni diffuse sui social da singole realtà o già pervenute alla Redazione.

Il programma di massima prevede l’Illuminazione, che sarà inaugurata l’8 dicembre a metà pomeriggio, dei luoghi più rappresentativi delle località di Fiumicino ed Isola Sacra, con particolare riferimento al centro storico ed ai punti di maggiore attrattiva turistica, nonché la realizzazione di architetture artistiche. Il progetto, come si può vedere in questi giorni dagli allestimenti in corso,vedrà luoghi illuminati con soggetti tridimensionali oltre che con le classiche luminarie Natalizie. Tra questi il Palazzo Comunale con, tra l’altro, una maxi Stella cometa, mentre un “cielo stellato” attraverserà via Torre Clementina. Un maxi albero di Natale abbellirà l’ingresso-rotonda di via degli Orti mentre saranno illuminati anche la passerella pedonale e via Giorgio Giorgis. Ed ancora, iniziative a carattere turistico – culturale da inserire nella rassegna natalizia per la realizzazione di eventi in Convenzione con l’Ente nelle diverse località, promossi dalle Pro Loco del territorio.

I primi appuntamenti noti

Nel frattempo, ecco alcuni appuntamenti in agenda. La Pro Loco di Fiumicino riproporrà il Presepe artistico su via Torre Clementina, sotto il Palazzo dell’Orologio; ed ancora, il 15 dicembre un mercatino di Natale su via Torre Clementina ed il 6 gennaio la tradizionale Festa della Befana abbinata ad un mercatino.

Il 6 dicembre, al Salsedine in via della Scafa, ad Isola Sacra, dalle 16 alle 19.30, ci sarà un “Christmas Party” per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, con Simone Desi Dj.

Sabato 7 dicembre, alle 18, con ingresso libero, il Centro Anziani “P. Giuliani” di Maccarese ospiterà il concerto natalizio del gruppo musicale dAltroCanto “Xmas & Co”, presso il salone polivalente della Casa della Partecipazione a Maccarese, in via del Buttero, 10.

L’occasione sarà quella di festeggiare un importante anniversario per dAltroCanto, i dieci anni di attività. Proprio per questo il gruppo, che si esibisce spesso per scopi di beneficenza, coglierà l’occasione di cantare in favore di Azul Onlus, associazione che gestisce progetti per minori in difficoltà, per cui si esibì nel primissimo concerto a dicembre 2014.

Sabato 7 dicembre, alle 17.30, in via Silvi Marina, ci sarà l’inaugurazione e benedizione del caratteristico e tradizionale Presepe al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Rimarrà aperto sino al 6 gennaio. “Sarà una serata di festa che darà il via alle festività natalizie – spiega uno dei promotori,Tommaso Campennì – Saranno presenti la comunità, le associazioni e le autorità civili, militari e religiose del territorio. Un evento molto sentito con il passare degli anni, diventato oramai tradizione del nostro borgo marinaro. Anche quest’anno, nonostante tanti imprevisti, siamo arrivati a compimento del presepe, fatto con pazienza e maestria da Leone Campennì, aiutato dai volontari dell’Oratorio di Fregene. Un lavoro lungo più di un mese, ma vedere la soddisfazione, durante le festività, negli occhi dei bambini e anche di moltissimi adulti, ripaga di tutti i sacrifici. Il Presepe resta un baluardo di speranza nella società di oggi. La sua installazione è importante per cercare di trasmettere ai giovani quei passati valori che raccontano la nostra storia e la nostra tradizione. Il Parroco Don Giuseppe Curtò, durante la benedizione del presepe, sarà accompagnato dalla scuola di musica “La Pantera Rosa” di Fregene. Alla fine verrà offerto un rinfresco dagli organizzatori per lo scambio degli auguri”.

Domenica 8 dicembre, alle 18.30, il Museo del Saxofono, in via del Molini a Maccarese, apre la stagione dei Concerti con il Duo Marchetti Alessandrini: nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del saxofono di Simone Alessandrini, il duo propone un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti. Un progetto fresco e avvincente, pieno di suoni ed emozioni che danno vita ad uno spettacolo di ampio respiro, presentando brani originali e omaggiando alcuni tra i più grandi compositori del ‘900 come Astor Piazzolla, Ennio Morricone e Nino Rota.

Sabato 21 dicembre, alle 21, il Concerto “Botta di Natale” con Alberto Botta & Friends.

Sabato 14 dicembre l’assessorato all’Ambienta presenta “Buon Natale Fiumicino: ci AmbienTiAmo”: alle 10, in Aula consiliare, la lettura del decalogo di rispetto per l’ambiente e la presentazione del Cedro del Libano che, alle 11, a Villa Guglielmi, verrà piantato per il Santo Natale e la Pace nel Mondo.

Sempre sabato 14, alle 16, in via Redipuglia 45, Agro Isola Sacra presenta il Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50. Rimarrà esposto sino alla Befana. Ancora Agro Isola Sacra propone domenica 15, alle 16, nella parrocchia S.Maria Madre della Divina Provvidenzam il “Concerto di musica tradizionale” con zampogne del Trio Ventruea “Cutanno verso la luce” – Rassegna internazionale Echi nel vento 2024. Quindi, la Santa Messa con la partecipazione speciale del Coro del Centro Catalani. Seguirà il Brindisi e lo scambio di auguri. Domenica 5 gennaio, Agro Isola Sacra chiude il trittico, alle 16, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, con la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana con la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

La Pro Loco Fregene e Maccarese, con “Tra la pineta e il mare la Magia del Natale”, invita a trascorrere insieme le prossime festività natalizie con una ricca serie di appuntamenti. Al via l’8 dicembre un vero e proprio “Christmas Day” per finire il 5 gennaio con “Brusando la vecia”, il tradizionale Falò della Befana.

L’8 dicembre, dalle 9 alle 19, il “Christmas Day” prevede tanti appuntamenti: per tutta la giornata vendita alberi di Natale e decorazioni natalizie nel piazzale della ProLoco a Fregene; alle 10 Babbi Natale in sup allo stabilimento Stabilimento Balneare Sogno del Mare; alle 14 Aspettando Babbo Natale alla Biblioteca dei Piccoli – Maccarese; alle 15 aspettando Babbo Natale presso la chiesa di Sant’antonio – Maccarese; alle 16 l’apertura della casetta di Babbo Natale nel piazzale della ProLoco – Fregene. Per tutta la giornata, sempre nel Piazzale della ProLoco, ci saranno giochi, animazione, laboratori, proposte gastronomiche e la riffa natalizia.

“L’8 dicembre – spiega la Pro Loco – inizieremo con la II edizione dei “Babbi Natale in sup” a cura della scuola di surf del Sogno del mare di Marco Geracitano. Intanto nel piazzale accanto alla casetta, sede della ProLoco, già al mattino, dalle 9, ci sarà il “Christmas Tree Market” con la vendita di Alberi di Natale, Decorazioni Natalizie ed Addobbi in collaborazione con i vivai, i fiorai ed i negozi di artigianato del territorio oltre a giochi per bambini, animazione, proposte gastronomiche… e tanto altro! Seguiremo poi il viaggio di Babbo Natale da Maccarese e fino alla sua casetta a Fregene, partendo dalla Biblioteca dei Piccoli di Maccarese dove, tra le letture animate arriverà Babbo Natale con la sua bellissima slitta accompagnato dagli immancabili elfi. La seconda tappa del suo viaggio lo vedrà arrivare alla chiesa di Sant’Antonio dove ad attenderlo ci saranno i bambini ed altre letture animate.

Infine Babbo Natale giungerà alla casetta per le foto con i bambini e la consegna delle letterine” Nel corso del mese di dicembre, saranno attivi vari laboratori manuali per grandi e piccini. Un laboratorio artistico sarà dedicato alla creazione di una candela natalizia in cera d’api naturale. Altro laboratorio, a cura de Il magazzino FlowerDesign, sarà dedicato alla realizzazione di una piccola Befana personalizzata in lana. Durante il “Christmas Day” sarà possibile prenotarsi per partecipare ad un work shop creativo curato da Aphoteca Bottega Artigianale per la realizzazione di decorazioni natalizie. Ed anche quest’anno ci sarà il concerto di Natale presso la Casa della partecipazione. Gli appuntamenti per le festività Natalizie si concluderanno il 5 gennaio alla Parrocchia di Sant’Antonio con l’ormai tradizionale e consueto falò della befana.

Anche la Maccarese spa proporrà una serie di iniziative: al Castello San Giorgio domenica 15 dicembre, nel tardo pomeriggio, il Concerto di Natale ed il 4 gennaio la Festa “Aspettando la Befana”.

La Pro Loco scende in campo per “Natale a Passoscuro”: domenica 15 dicembre, dalle 9, in piazza Villacidro, si partirà con un giro in bici per poi tornare in compagnia di simpatici elfi ed al rombo dei motori nell’attesa, alle 15, di Babbo Natale; il tutto con un mercatino, stand gastronomici, l’Hip Hop Christmas con la Polisportiva Passoscuro, le MotoRenne con RMBikers forChildren, e la Tombolata finale alle 17.

Sempre il 15 dicembre, dalle 15 alle 18, la Pro Loco Torre in Pietra propone in via Francesco Marcolini, 26, “La Magia del Natale” con Babbo Natale ed i suo aiutanti: laboratori e creazione di lavoretti natalizi, giochi, preparazione e consegna della letterina a Babbo Natale, balli e la merenda.

Tanti i mercatini di Natale sul territorio

La Pro Loco di Focene, il 7 ed 8 dicembre, al Parco Azzurra, mette in scena “Aspettando il Natale” per un weekend di festa e solidarietà per tutti, con stand gastronomici, spettacoli per bimbi, mercatini, stand di beneficenza.

Il 7 dicembre, alle 12, l’apertura ufficiale del Centro Diurno disabili adulti de “La Casa di Enzo” in via Coni Zugna 56f. Per l’occasione ci sarà anche un Mercatino di Natale.

Piazza Grassi l’ 8 dicembre, dalle 9 alle 19, ospiterà il Mercatino natalizio dell’Associazione O.P.I. Fiumicino. Sempre a Piazza Grassi il 14 e 22 dicembre, dalle 9 alle 20, il Mercatino dell’associazione L’Arte nel Cuore.

A Focene, con “Quasi Natale”, domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 16, davanti alla polisportiva, il Nuovo Comitato Cittadino proporrà stand artigianali, oltre ai lavori degli alunni della primaria I.C.C. Colombo di Focene, stand con i “Calendari dio Focene” mentre dalle 11 alle 13 ci sarà Babbo Natale e, fino alle 16, un laboratorio per i lavoretti natalizi per i più piccoli.

Il 15 dicembre il mercatino di Natale proposto dalla Pro Loco di Fiumicino su via Torre Clementina. Un altro “Mercatino di Natale”, a Fiumicino, sarà allestito il 21 e 22 dicembre, dalle 9 alle 20, sul parcheggio l’inizio (lato mare) di viale delle Meduse angolo Lungomare della salute (di fronte Base). Organizzato dall’associazione Odv Convivere in sicurezza.

Solidarietà

Tra le iniziative di solidarietà, spicca, su iniziativa de L’Arcobaleno di Ale Asd, la raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ricoverati al Bambino Gesù di Roma, bambini soprattutto di lunga degenza. La consegna sarà effettuata nei giorni prima del Natale e durante tutte le feste fino ad arrivare alla Befana. I regali possono anche essere incartati, ricordando di scrivere l’età e se sono destinati a bambine o bambini.

Il 7 (alle 9 in piazza a Maccarese fronte farmacia ) ed 8 dicembre (alle 9 a Fregene in viale Castellammare fronte farmacia Spada) i volontari di “Vivere Fiumicino Fregene” aspettano donazioni pro la Ricerca Telethon con i “Sogni di Cioccolato Ail”.

Il 15 dicembre, in via della Basilica di Sant’Ippolito, 30, ad Isola Sacra, dalle 16, ci sarà il “Christmas Market”, che vedrà un mercatino e laboratori per bambini, ed alle 10 il concerto “Non Soul’O Gospel”. I fondi saranno devoluti a “Compassion”, “I Semi del futuro” e “We love Simone”.

Il 25 dicembre, per il terzo anno consecutivo, la parrocchia Santa Maria Stella Maris a Fiumicinoorganizza, in chiesa, il Pranzo di Natale di solidarietà per i meno fortunati.

Già aperto, poi, il Mercatino degli affari solidali organizzato dall’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari. L’Associazione Acis, attiva nel territorio locale da oltre trentasette anni nei settori del volontariato, carità e cultura, ha organizzato la X edizione dell’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore”. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino. Il Mercatino sarà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al giorno dell’Epifania.All’interno dei locali della Stazione Marittima, di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, è stato allestito un mercatino nel quale si potranno trovare tantissimi giocattoli, oggettistica, bigiotteria, abbigliamento invernale e moltissime altre idee regalo per le festività, tutto rigorosamente nuovo. Per i fine settimana è prevista animazione e giochi tipici delle festività, con la presenza di Babbo Natale e una speciale cassetta postale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis ODV e per il supporto di iniziative solidali realizzate da Associazioni locali. Nel contesto dell’evento saranno organizzate rassegne cinematografiche e cineforum a cura della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino.

Anche il Parco Da Vinci si è vestito a festa con le sue luminarie, i colori, le canzoni e gli addobbi, e con un ricco programma di eventi per tutte le età, viaggiando tra magia e tradizione. Grazie a spazi da pochi inaugurati per le festività poi gli appassionati potranno pattinare sul ghiaccio. La pista è fatta di ghiaccio vero, un unicum imperdibile, e resterà aperta fino al 6 gennaio. Per chi ama invece passeggiare tra viali e grandi brand commerciali saranno allestiti, lungo la fascia archeologica (nei fine settimana), gli immancabili mercatini natalizi, tra pastorelli e palle di Natale. Per i più piccoli, un “Carosello”, la storica giostra con cavalli. Non mancheranno i laboratori didattici a tema, per imparare giocando: sino al 23 dicembre i più piccini troveranno ad accoglierli una casetta di Natale (che resterà per tutte le feste), dove potranno divertirsi preparando pezzi di presepe, giocattoli in legno e la calza della Befana o dove potranno sfidarsi in giochi da tavolo (Otto il Maialotto, Sequence, Ok boomer e Nexcube, la nuova generazione di rompicapo per tutti). Ma la casetta sarà anche il luogo dove incontrare Babbo Natale e la Befana, per una foto ricordo. E poi i “Meet&Greet” in cui i bambini potranno incontrare i loro beniamini. C’è grande attesa per Bluey, Tartarughe Ninja, Bing e Peppa Pig con cui giocare e scattare foto (30 novembre, 27 e 28 dicembre e 3 gennaio). Tanti spettacoli gratuiti e itineranti si svolgeranno le domeniche del 1, 15 e 29 dicembre. Ci sarà da rimanere incantati al passaggio de Les Montgolfières, due mongolfiere su trampoli con splendidi costumi e tanti colori che gireranno negli ampi viali del parco accompagnate da un carretto musicale, da divertirsi con l’esibizione di artisti di strada, abili giocolieri. Si potrà incappare inoltre in Olaf e Frozen; Ginger biscotto, Rudy la renna, Albero Silvestro. Perfino in un pianista che suonerà “camminando” tra la gente estasiata.

Da non perdere infine gli eventi musicali, uno su tutti: l’8 dicembre, il gospel del coro itinerante “The Blue Gospel Singers”, diretto dal maestro Mario Paduano.