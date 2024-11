Mercatino O.P.I. domenica 17 novembre si rinnova l’appuntamento in Piazza Grassi a Fiumicino

Mercatino dedicato alle attività artigianali, prodotte con la manualità e la fantasia delle socie e dei soci dell’Associazione

di Fernanda De Nitto

Domenica 17 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in Piazza Giovan Battista Grassi, sarà nuovamente presente il Mercatino delle O.P.I., con l’allestimento dei diversi stand dedicati alle attività artigianali, prodotte con la manualità e la fantasia delle socie e dei soci dell’Associazione.

L’iniziativa, come la scorsa settimana, avrà l’intento di promuovere e far conoscere le realizzazioni manuali dei diversi artigiani locali sostenendo, altresì, i progetti promossi dall’Associazione “Donne per la sicurezza ODV” , presidente Barbara Cerusico, relativamente alla sensibile tematica della violenza di genere.

Le volontarie e i volontari dell’Associazione saranno presenti in Piazza G.B. Grassi al fine di far conoscere, agli interessati, le iniziative di sensibilizzazione promosse dalla costituzione dell’organizzazione sul territorio, dedicate in particolare alla tutela delle vittime di violenza sia sotto l’aspetto legale che sociale, e soprattutto solidale.

Il Mercatino delle O.P.I. esporrà delle originali creazioni manuali, nello specifico: gioielli, bigiotterie uniche e particolari, prodotti per la casa, utensili artigianali, graziose idee regalo, sciarpe e tessuti, lavori all’uncinetto, prodotti di sartoria cuciti a mano, oltre che una vasta scelta di monili e oggetti dedicati alle prossime festività natalizie.

“Desidero ringraziare tutti coloro che in queste settimane di allestimento del mercatino a Fiumicino hanno avuto occasione di venirci a trovare, conoscendo da vicino quanto i nostri artigiani realizzano con la propria fantasia e capacità manuale – dichiara il Presidente dell’Associazione O.P.I. Fortura Guiscardi – Vorrei, altresì, ringraziare i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che hanno partecipato all’iniziativa, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa e i consiglieri comunali Patrizia Fata, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo. Con l’occasione saremmo grati anche a chi la prossima domenica avrà piacere di visitare il nostro mercatino, unendo la gradevolezza di simpatiche ed originali idee regalo, in prospettiva del Natale, con la vicinanza e l’attenzione doverosamente necessaria alla tematica della violenza sulle donne” conclude Fortura Guiscardi