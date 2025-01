Marcia della Pace a Tarquinia, un impegno condiviso per un futuro di pace e giustizia

La marcia, che ha preso il via dalla Chiesa di San Francesco, ha attraversato le vie del centro storico di Tarquinia per concludersi nel Teatro Rossella Falk. L’evento è stato un’occasione di riflessione e impegno per la pace, con la partecipazione di numerosi giovani, famiglie e autorità locali. Dopo le testimonianze di alcuni ragazzi e uno spettacolo musicale, il Vescovo Gianrico Ruzza ha consegnato ai sindaci e agli amministratori delle due diocesi il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2025 di Papa Francesco.