L’altruismo di Carolina Verri e “Defriscu”: insieme ad Ada Chirizzi scopriamo cosa significa gelateria sociale

Un gesto che ha messo in moto una catena di solidarietà e che ha lasciato un’impronta significativa: quello che ha fatto Carolina Verri, vincitrice del Premio Salvo D’Acquisto 2024 per la sezione ragazzi. Un gesto che non è stato fine a se stesso, ma ha contribuito alle iniziative solidali e sociali portate avanti dalla Fondazione di comunità del Salento.

Oggi parliamo, infatti, con Ada Chirizzi, Presidente della Fondazione e soggetto titolare dell’Impresa Sociale Sviluppo Salento e della Gelateria Sociale Defriscu, che ci ha rilasciato un’intervista per capire in cosa consiste il suo operato e capire fino in fondo il senso del gesto altruistico di Carolina che ha coinvolto la sua gelateria.

Quello che ha fatto Carolina è un gesto molto altruista che non ci si aspetterebbe da una bambina. Cosa avete pensato quando ha scelto voi per realizzare questa idea?

“Il gesto di Carolina ha lanciato un fascio di luce sul senso delle nostre iniziative sociali che hanno sempre bisogno di rispecchiarsi nella nostra comunità. Il claim con cui avevamo lanciato la collaborazione tra la gelateria Sociale ‘Defriscu’ e l’associazione di Promozione Sociale ‘POSSIAMO’, composta da ragazze e ragazzi di Lecce con sindrome di Down e dai loro familiari, nell’ambito del Progetto ‘V.IN.CO.’ era stato ‘E tu che gusto sei? Vieni a sceglierti da noi!’. Bene, il gesto di Carolina ci ha fatto comprendere che il gusto della generosità era molto richiesto e che una bambina di 10 anni ci stava facendo capire che l’albero della solidarietà che abbiamo piantato nel nostro territorio sta cominciando a dare buoni frutti”.

Cosa significa Gelateria Sociale?

“Inaugurata a giugno del 2020, ‘Defriscu’ è la gelateria sociale gemmata dalla Fondazione di Comunità del Salento attraverso il progetto ‘Ripartenze’. Sin dalla sua nascita la gelateria opera nel settore del food di qualità e di valorizzazione delle produzioni agricole del territorio nel solco della sostenibilità ambientale. L’impresa sociale ha come suo obiettivo primario il riscatto sociale dei collaboratori che sin dal primo giorno operano all’interno, ragazze e ragazzi, donne e uomini che, attraverso il lavoro vero e tutelato nei suoi diritti, si impegnano a vincere le loro sfide della quotidianità dimostrando a tutti che dalle difficoltà della vita si può sempre riemergere“.

Quindi fra il vostro operato e la buona azione di Carolina si è venuta a creare una bella catena di solidarietà?

“La generosità è un seme che, piantato nel cuore delle persone, germoglia in un albero di solidarietà, i cui rami si estendono per offrire ombra e conforto a molti. Così come il nostro territorio chiede l’intervento della Fondazione in molti settori della vita sociale e al tempo stesso lo sostiene con forza e convinzione, così la Fondazione, anche attraverso la sua Impresa Sociale, offre delle opportunità ai giovani e ai meno giovani del territorio che vivono un disagio o anche solo un momento di difficoltà. Il gesto di Carolina aggiunge un anello alla catena e pone le condizioni per crearne di nuovi, sempre più forti e sempre più solidi. Le nostre comunità diventano in questo modo accoglienti, resilienti, dinamiche. Proprio tramite questi gesti concreti e queste reciprocità mette radici il senso del nostro agire , ossia ciò che abbiamo posto al centro della nostra azione: il ripensare la solidarietà“.