La statua della “Madonna Fiumarola” in processione a Fiumicino

Questa mattina la città ha accolto la statua della Madonna del Carmine presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute

di Fernanda De Nitto

Anche Fiumicino ha festeggiato la Madonna del Carmine di Trastevere, arrivata in mattinata via fiume dalla Chiesa di Sant’Agata di Roma per la celebrazione della messa presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute di Via Torre Clementina e la successiva processione a mare.

La celebrazione della “Madonna Fiumarola” a Fiumicino è nata da diversi anni, grazie alla collaborazione della Confraternita della Chiesa di Sant’Agata in Trastevere, per ricordare il ritrovamento nel 1535, da parte di un gruppo di pescatori corsi, in una cassa galleggiante, della statua in legno di cedro della Vergine Maria, avvenuto proprio a largo delle coste locali. La statua fu poi donata ai carmelitani della Chiesa di San Crisogono a Trastevere e successivamente trasferita, dapprima presso la parrocchia di San Giovanni dei Veronesi e poi nel ‘900 fu definitivamente sistemata presso la Chiesa di San’Agata.

Oggi anno nella settimana prossima al 16 luglio, Roma è solita festeggiare la Beata Vergine del Carmelo con preghiere, celebrazioni e l’imponente processione per le vie della capitale e lungo il fiume Tevere. Una delle più belle tradizioni legate alla Madonna Fiumarola è quella che riguarda la vestizione della statua, la quale ogni anno è adornata con paramenti preziosi, a volte donati anche da famosi stilisti, molti dei quali sono poi conservati presso la chiesa romana.

A Fiumicino le celebrazioni, tenutesi alla presenza del Sindaco Mario Baccini e del Comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino C.V. Silvestro Girgenti, sono iniziate con la santa messa presieduta dal rettore della chiesa di Sant’Agata Don Paolo Asolan e dal parroco della chiesa dell’Assunta Don Leonardo Ciarlo.

I festeggiamenti sono poi proseguiti con la solenne processione in Via Torre Clementina e l’imbarco della Madonna del Carmine sulla motovedetta della Capitaneria di Porto. A seguire la Madonna Fiumarola fino a largo la motobarca “Imperatrice” che ha accolto i tantissimi fedeli e i membri della confraternita, che hanno seguito la sacra immagine fino a largo, dove è stata lanciata in mare la corona di alloro a perpetuo ricordo di tutti i caduti in mare. Dopo il ritorno a terra dei fedeli la sacra immagine ha proseguito il suo cammino nelle acque del Tevere per fare il suo ritorno a Roma.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Confraternita del Carmine della Madonna di Sant’Agata, insieme con la Capitaneria di Porto di Roma, il Comune di Fiumicino, la Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina e le realtà religiose del territorio. Gli eventi religiosi dedicati alla domenica del mare sono poi proseguiti presso la Parrocchia Santa Maria Stella Maris dove il parroco Padre Sergio De Angelis e l’incaricato Apostolato del mare Don Eduardo Juarez hanno celebrato la messa con i marittimi.