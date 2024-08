Isola Sacra, disciplina di traffico provvisoria per le processioni del 25 agosto e del 1 settembre

Nell’ambito della Festa Patronale, verrà istituita la seguente DTP

In occasione della processione motorizzata ed in bicicletta del giorno 25 agosto e della processione a piedi del 1 settembre, organizzate dalla parrocchia “Santa Maria Madre della Divina Provvidenza”, nell’ambito della Festa Patronale, verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Chiusura al traffico veicolare, con partenza della processione motorizzata ed in bicicletta dal Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza di Via della Scafa, ViaRedipuglia, Via Arsiero, Via Dosso Alto, Via Falzarego, Via Antonio Miotto, Via Sante Tani, Via Monte Cengio, Via della Scafa (fino al civico n.441, solo carro Madonna), Via Plezzo, Via Castagnevizza, Via Trincea delle Frasche (da Via Castagnevizza ad incrocio Via Athos Maestri sosta processione, soltanto il carro con la Madonna prosegue), Via Athos Maestri e proseguimento Via Amico Bignami, Via Valderoa incrocio Via Antonio Iannotta sosta processione,Via Antonio Iannotta fino a Via Monte Solarolo sosta processione (soltanto il carro della Madonna prosegue su Via Monte Solarolo), Via Monte Solarolo fino a Via Antonio Larsimont Pergameni, Via Renato Del Din, Via Aldo Quarantotti, Via della Scafa, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle 15.00 alle 19,30 del 25 agosto e comunque fino al termine della processione, presso il Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza;

– Chiusura al transito veicolare con partenza della processione a piedi dal Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza di Via della Scafa (direzione Ostia), Via Monte Solarolo fino all’imbocco con Via Hermada, Via Coni Zugna, Via della Scafa, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle 16.30 del 1° settembree fino al termine della processione, presso il Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza.