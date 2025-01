Insieme con i Disabili: “Un grazie speciale all’ANC di Fiumicino

Elisabetta Fratini: “Il loro aiuto e sostegno è un ulteriore incentivo nel continuare a promuovere le nostre attività”

di Fernanda De Nitto

“Un ringraziamento speciale all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Fiumicino per il loro generoso gesto di altruismo che hanno riservato alle ragazze e ai ragazzi del centro diurno di Via Coni Zugna” ad affermarlo è Elisabetta Fratini, Presidente dell’Associazione “Insieme con i disabili”

“Diversi volontari – aggiunge – dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fiumicino, insieme con il Presidente Fausto Del Vecchio, sono venuti al centro per conoscere i ragazzi e le svariate attività che proponiamo presso il centro diurno, decidendo di fare una donazione spontanea, impegnandosi altresì a tornare periodicamente a supportare le attività del centro”.

“L’ANC di Fiumicino è sempre stata presente – sottolinea Elisabetta Fratini – e ci ha supportato nel servizio di vigilanza ed assistenza durante tutti gli eventi, feste e manifestazioni che abbiamo promosso in questi anni. Il loro servizio di volontariato, attivo, partecipe e professionale, è sempre stato prezioso per la riuscita delle diverse iniziative organizzate sul territorio”.

“Il loro aiuto e sostegno è un ulteriore incentivo nel continuare a promuovere le attività del centro diurno, quale luogo indispensabile per tante famiglie, punto di riferimento e di accoglienza per tutti i ragazzi che in questo spazio hanno trovato in parte la loro casa e la loro autonomia” conclude la Presidente dell’Associazione “Insieme con i disabili”