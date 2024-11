Gli studenti dell’istituto nautico romano “Colonna” a scuola nella Capitaneria di Porto

Il percorso formativo è aperto a 50 ragazzi, la prossima settimana verrà siglata una convenzione

di Umberto Serenelli

Gli studenti del nautico “Marcantonio Colonna” a scuola nella Capitaneria di porto a Fiumicino. La prossima settimana, nella sede romana dell’istituto, è infatti prevista la firma della convenzione che vedrà attorno a un tavolo la Capitaneria di porto e l’Istituto Tecnologico Trasporti (Nautico) e Logistica “Colonna” di Roma.

Si tratta di una collaborazione che si protrae da anni e riguarda il tirocinio formativo degli studenti. Un modello già sperimentato con successo e che ogni anno raccoglie le simpatie di 50 giovani i quali frequentano i plessi di Roma e Anzio e sono prossimi alla conclusione del loro ciclo di studi.

L’obiettivo dell’accordo è far conoscere e capire alle giovani leve, stando a stretto contatto con gli operatori della Guardia costiera, come vengono erogati i servizi e le funzioni istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto.

“L’opportunità formativa offerta agli studenti dall’istituto Colonna è utile alle scelte sul loro futuro lavorativo legato all’ampio panorama delle attività marittime – sottolinea il Comandante della Capitaneria, Silvestro Girgenti – E ciò non soltanto con riferimento alle professioni in ambito civile a bordo di mezzi nautici e a terra nei porti, ma anche a quelle per un possibile arruolamento nei vari Corpi della nostra Marina Militare tra cui le Capitanerie di porto. Questo attraverso concorsi pubblici per diversi ruoli e livelli ovvero personale di truppa volontario, sottufficiali con un dottorato breve e ufficiali con conseguimento di lauree specialistiche”.

Il percorso a cui si sottoporranno gli studenti riguarda il mare che batte il litorale romano e tra le materie rientra il soccorso marittimo, la sicurezza della navigazione, la regolamentazione dei porti e così via. I ragazzi avranno l’opportunità di rafforzare il legame tra la scuola e il mare, nelle sue molteplici dimensioni, offrendo il loro entusiasmo agli attori istituzionali impegnati in questo tipo di formazione.

Anche quest’anno, la Dirigente scolastica, Dottoressa Barbara Durante, e il Capitano di Vascello Silvestro Girgenti, avranno il compito di consolidare il rapporto formativo tra le due Istituzioni da cui poi scaturirà un documento didattico digitalizzato di fine tirocinio. Questa collaborazione, consolidata nel tempo, si inserisce nelle relazioni tra gli istituti e gli uffici della Direzione marittima del Lazio, in linea con quanto voluto dal Capitano di Vascello, Michele Castaldo. Il Comandante regionale della Guardia costiera è infatti convinto di poter garantire un concreto supporto alla formazione dei giovani che scelgono gli studi professionali legati al mare. Il Comandante Girgenti auspica un giorno di “ritroveremo uno studente o una studentessa che ha svolto il periodo formativo tra le mura della Capitaneria”.