“Giornata mondiale della Gentilezza”, il dott. Tortorici ospite domani a “Geo” su Rai 3

“Essere ospite a Geo è per me un grande onore”

di Dario Nottola

Il dott. Marco Tortorici, della Farmacia sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro, ospite domani a “Geo” su Rai 3 per parlare di “gentilezza”.

Un gesto o una parola gentile, educazione e rispetto, dare qualcosa senza ricevere nulla in cambio: la “Giornata mondiale della Gentilezza” nasce proprio per ricordare questi valori così importanti, che purtroppo nella nostra società vanno sempre più perdendosi. Ed è proprio in questa giornata che il dott. Marco Tortorici, della Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto, è stato invitato come ospite nel programma “Geo” di Rai 3.

Il dott. Tortorici è stato, infatti, preso come esempio di gentilezza per come svolge il suo lavoro e per come, con tante iniziative solidali, la sua farmacia sociale sostiene molte realtà e fa qualcosa per il prossimo.

“Essere ospite a Geo&Geo è per me un grande onore – ha evidenziato il dott. Tortorici – Per essere corretto direi che si può parlare di gentilezza in ogni farmacia in Italia, dove il farmacista riceve il cittadino, lo consiglia e cerca di trovare una soluzione insieme per il suo benessere. Essere gentili e fare bene il proprio lavoro dovrebbe essere, infatti, la normalità dappertutto. In fondo io faccio solo questo, cerco di dare il massimo per ricoprire al meglio il mio ruolo di farmacista, per garantire la salute della collettività ed essere un punto di riferimento sicuro per la stessa”.

La puntata che vedrà ospite il dott. Tortorici andrà in onda domani mercoledì 13 novembre su Rai 3, dalle ore 16 circa.