“Giornata Ecologica Fregene” oggi l’iniziativa organizzata dall’oratorio parrocchiale di Fregene

Tanti i rifiuti raccolti dai volontari nella Lecceta in via Porto Conte

di Dario Nottola

Tanti i rifiuti raccolti tra plastica, vetro ed ingombranti. E “simbolo” dell’incivilta’, un divano abbandonato rimosso in pineta zona Via Portovenere, incrocio Via Paraggi. E’ il bilancio della la “Giornata Ecologica Fregene”, la manifestazione dedicata alla pulizia volontaria della Lecceta in via Porto Conte, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela dell’ambiente, che ha visto in campo alcune decine di volontari.

L’iniziativa, organizzata dall’oratorio parrocchiale di Fregene con il patrocinio del Comune di Fiumicino, in una delle zone più caratteristiche del litorale di Fregene, ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione per promuovere la cultura ambientale e la responsabilità collettiva verso il territorio. Un’iniziativa che verrà ripetuta in altre zone della località.

Per l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, è stata “un’occasione preziosa per unire le forze e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Un impegno condiviso che non solo rafforza il senso di comunità, ma testimonia anche il rispetto e l’amore per il nostro territorio”.

Grazie a un accordo tra il Comune di Fiumicino e l’Ati, i rifiuti raccolti saranno gestiti e smaltiti, secondo le normative vigenti, garantendo un contributo concreto alla pulizia ed alla valorizzazione delle aree naturali.

“Lo fai perchè? – sottolinea uno dei promotori, Tommaso Campennì, dell’Oratorio – Perché a Fregene ci abitiamo noi e se ognuno nel suo piccolo contribuisse alla pulizia e alla sistemazione della cittadina, migliorerebbe anche il nostro viverla quotidianamente. Un bel messaggio, oggi, che ci ha visti in campo sulla lecceta di Via Porto Conte. Un intervento che ha visto partecipare circa 30 persone tra ragazzi e cittadini. Tanti i rifiuti raccolti tra plastica, vetro ed ingombranti“.

“Un’iniziativa che verrà ripromessa. Ringrazio l’Associazione Marina di Fregene, Edilizia Silvestri e l’Hang Loose di Fregene. Lodevoli ringraziamenti alle persone intervenute, ai volontari dell’oratorio, instancabili e sempre presenti, e a chi ha caricato e portato al punto di raccolta i rifiuti raccolti. Ringrazio, infine, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino” conclude Tommaso Campennì.